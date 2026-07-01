СЕСТЕРЦИЙ (лат. sestertius)

Монета в древнем Риме, сначала серебряная, затем латунная.

Название «сестерций» (образовано от semis и tertius) дословно означает «половина третьего», то есть два с половиной асса. Сестерций начал чеканиться в 211 г. до н.э. и составлял одну четверть денария и одну сотую ауреуса (золотого). Сестерций теоретически должен был весить 2,5 грамма, но на практике его вес был ниже. Постепенно, с падением веса бронзовых монет, вес денария и сестерция был понижен. В 23 г. до н.э. после монетной реформе Августа сестерции начали чеканиться из меди и бронзы (орихалка, латуни). Он был самым крупным номиналом, который чеканился из этого металла. Бронзовый сестерций весил от 25 до 28 граммов, диаметром 32-34 мм и толщиной 3-4 мм. Они чеканились до конца III в., хотя и с заметной порчей и качества металла, и веса. Сестерций также использовался в качестве счетной денежной единицы: в нем измеряли стоимость вещей, размер состояния и пр.; крупные суммы измерялись в тысячах сестерциев, причем слово «тысяча», как правило, опускалось.

Иллюстрация :

Сестерций императора Каракаллы. 210-е гг.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев