СЕЩИНСКАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОДПОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Группа, начавшая свою деятельность осенью 1941 г. в поселке Сеща Дубровского района Орловской (с 1944 г. — Брянской) области, целью которой было освобождение оккупированной территории от немецких захватчиков.

До сентября 1942 г. эту организацию возглавлял командир Красной Армии К. Я. Поворов. После гибели Поворова 23 сентября 1942 г. командование группой взяла на себя Анна Афанасьевна Морозова. Помимо указанных лиц в подпольную группу входили: Я. Н. Поворов, М. Г. Поворов, М. Я. Поворов (расстреляны в 1943 г.), А. И. Кабанов, Н. И. Митрачкова, В. Я. Северьянов, И. Ф. Алдюхов и др. Подпольщики собирали разведданные для партизан, установив контакт с обслуживающим персоналом авиабазы немцев, расположенной в Сеще. Обслуживающий персонал авиабазы состоял из поляков и чехов. Анне Морозовой удалось привлечь на свою сторону поляка Я. Маньковского, чеха В. Робличека, немца А. Бейзлера и др. Пользуясь данными подпольщиков, советская авиация наносила удары по авиабазе. Помимо разведывательной деятельности группа А. Морозовой занималась и организацией диверсий. Несмотря на аресты и расстрелы некоторых членов организации, она просуществовала до освобождения Сещи советскими войсками в сентябре 1943 г. Руководитель группы А. Морозова была направлена радисткой в разведывательную группу, которая действовала на территории Восточной Пруссии, затем в Польше. Там в декабре 1944 г. А. Морозова погибла. В 1965 г. А. А. Морозовой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а в ее родном поселке Сеща установлен памятник интернациональному подполью. Подвиг героев Сещинского подполья нашел свое отражение в художественной литературе (в 1960 г. вышла книга Я. Пшимановского и О. А. Горчакова «Вызываем огонь на себя») и в кино (в 1964 г. на экраны вышел поставленный по книге фильм с одноименным названием).

Исторические источники:

Горчаков О. Вызываем огонь на себя. М., 1968.

Автор статьи: Ахременко Д. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015