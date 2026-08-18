СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ (лат. Servius Tullius)

Шестой римский царь (согласно традиции правил в 578-535 гг. до н. э.)

Историчность Сервия Туллия практически не оспаривается современной историографией, он был автором знаменитой Сервиевой реформы. По одному из преданий, был рожден пленницей из города Корникул и выращен в доме Тарквиния Древнего как его сын. Тарквиний отдал за него замуж свою дочь, а после смерти царя Сервий усилиями его вдовы Танаквиль и отцов-сенаторов был провозглашен его преемником (Liv., I, 39-41). Однако уже в древности существовала и другая версия относительно происхождения Сервия, которая дошла до нас в речи императора Клавдия, произнесенной перед сенатом в 48 г. н. э., в которой он объявил, что Сервий Туллий, по-этрусски Мастарна, прибыл в Рим как товарищ Целия Вибенны. Кроме того, фрески из Гробницы Франсуа изображают сцену освобождения Целия Вибенны его товарищем Мастарной и убийство Гнея Тарквиния Римского, однако однозначной трактовки в историографии данное свидетельство не получило. Сервию Туллию приписывались некоторые из важнейших для Римской республики установлений: центуриатная организация (в настоящее время считается, что она окончательно сформировалась к концу IV в. до н. э., однако при этом большинство историков признает, что основа реформы – создание гоплитской фаланги и деление населения на два имущественных разряда – могла быть заложена еще в VI в. до н. э.), учреждение первых территориальных триб и проведение первого ценза. Так называемая «Сервиева стена» в Риме на самом деле датируется началом IV в. до н. э., хотя предполагается существование и более ранних укреплений, которые могли восходить к VI в. до н. э. При Сервии Туллии Рим выступает в качестве гегемона Латинского союза: царю приписывалось учреждение общесоюзного святилища Дианы на Авентине. Также Сервию приписывалось строительство храмов Матер Матуты и Фортуны на Бычьем Форуме, что находит подтверждение в археологических свидетельствах. Согласно традиции, Сервий был убит сыном Тарквиния Древнего Луцием Тарквинием и собственной дочерью Туллией Младшей, выданной замуж за его брата Аррунта. Память Сервия Туллия особенно чтили плебеи, которые совершали в его честь возлияние в день нон каждого месяца.