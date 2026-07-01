СЕРВИТУТЫ

Сервитýты (от лат . servitus, род. п. servitutis — «подчиненность», «подвластность») — ограниченное право пользования чужой вещью. Понятие «С.» возникло в римском праве для урегулирования отношений владельцев соседних земельных участков (право прохода и проезда, прокладки и эксплуатации коммуникаций, использования различных ресурсов и т. п.). При рецепции римского права в средневековой Зап. Европе понятие вошло в законодательство отдельных стран, а также было воспринято в английском общем праве ( англ . common law), лежащем в основе англосаксонской правовой семьи. В рамках сеньориальной системы как С. определялось право зависимых крестьян пользоваться господскими угодьями (пастбища, леса, водоемы).

В современном праве С. делятся на личные (установлены в пользу определенных лиц) и предиальные (от лат . praedium — «недвижимое имущество»; установлены в пользу собственника или владельца определенного объекта недвижимости). В отдельных случаях объектом личных С. могут быть также движимые вещи (узус и узуфрукт). Различают положительные (право на определенную деятельность) и отрицательные (запрет определенных действий собственником обремененной вещи) С. По длительности С. могут быть как срочными, так и постоянными. В некоторых случаях возможны бесплатные С., хотя, как правило, они имеют возмездный характер.

Лит .: Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М., 1989. С. Г. Мереминский .