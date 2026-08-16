СЕРВЕТ, МИГЕЛЬ

Сервéт ( лат . Servetus; исп . Servet) , Мигель (1509 или 1511, Вильянуэва-де-Сихена, Арагон — 29.10.1553, Женева) — испанский мыслитель, теолог-антитринитарий, врач. Изучал право в Тулузе, жил в Базеле, затем в Страсбурге, где общался с М. Буцером и Эколампадием. В эти годы он пришел к отрицанию христианского догмата Троицы. В 1531 издал трактат «Об ошибках троичности», а через год, в ответ на начавшуюся полемику, второй трактат «Две книги диалогов о Троице». И католики, и протестанты сочли книги еретическими. С. пришлось скрываться под псевдонимом Михаил Вилланованус (или Мишель Вильнев) по названию родного города. В течение трех лет он работал в типографии Трехзелей в Лионе. Написал комментарии к новому изданию «Географии» Птолемея, отметив, в частности, забытый приоритет Х. Колумба в открытии Нового Света. В 1535–1538 изучал медицину в Париже, пытался заняться преподаванием, но из-за конфликта с университетом бежал из города. Написал ряд медицинских трактатов, издал Библию со своими комментариями. После 1540 стал личным врачом Пьера Пальмье, архиепископа Вьенны. Вел переписку с Ж. Кальвином , который объявил С. одним из злейших врагов христианской религии.

В 1553 во Вьенне анонимно вышел главный труд С. — «Восстановление христианства» ( лат . «Christianismi restitutio»), где излагались основы его антитринитарной «рациональной теологии». Сопоставив древнееврейский и латинский тексты Священного Писания, автор опровергал христианский канон о триединстве Бога, заключая, что догмат троичности стал результатом ошибки перевода. В книге также утверждалось, что обряд крещения должен совершаться не в младенчестве, а в зрелом возрасте как результат сознательного выбора. Рассуждая о крови как месте обитания души, С. впервые в Европе описал малый круг кровообращения. Его приоритет в изучении кровообращения считался неоспоримым до тех пор, пока в 1929 в Дамаске не была найдена рукопись арабского врача Ибн-ан-Нафиса с описанием легочного кровообращения. Прямые текстовые совпадения в описаниях С. и Ибн-ан-Нафиса позволяют предполагать знакомство С. с текстом его арабского предшественника.

Инквизиция установила автора книги по инициалам M. S. V. Книгу признали еретической, весь тираж уничтожили, а С. арестовали. Во время судебного процесса он бежал из тюрьмы и был заочно приговорен к смерти. Покинув Францию, С. оказался в Женеве, где был опознан Кальвином и сожжен по приговору женевской консистории.

С. вошел в историю как первая жертва протестантского фанатизма, его смерть положила начало дискуссии о свободе совести. Первым трудом на эту тему был трактат гуманиста С. Кастеллио «О еретиках» (1554). Вольтер писал в «Опыте о нравах», что казнь С. произвела на него большее впечатление, чем все костры инквизиции.

Лит .: Cavard P. Le procès de Michel Servet à Vienne. Vienne, 1953; Fulton J. F. Michael Servetus, Humanist and Martyr. New York, 1953; Barón Fernández J. Miguel Servet. Su vida y su obra. Madrid, 1970; Hillar M., Allen Cl. S. Michael Servetus, Intellectual Giant, Humanist, and Martyr. Lexington, 2002; González Echeverría Fr. Amor a la verdad. Vida y obra de Miguel Servet. Zaragoza, 2011. Е. Е. Бергер.