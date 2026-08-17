СЕРВАЖ (фр. servage, лат. servus, «раб»)

Вид феодальной зависимости в средневековой Франции .

Серваж подразумевал личную зависимость серва от господина, имущественные и личные права серва были значительно ограничены. Положение сервов было наиболее тяжелым среди всех типов зависимых крестьян.

Сервы должны были отрабатывать неограниченную барщину в хозяйском домене, а также выплачивать произвольную талью (налог). Кроме того, сервы не имели права вступать в брак с сервами других землевладельцев без разрешения господина (формарьяж) и не могли передавать свое имущество по наследству без его дозволения (монморт). В добавок к этому, сервы платили определенную подушную подать (шеваж).

Держание сервов было пожизненным, но как правило, договоры всякий раз перезаключались с потомками умершего серва.

Происхождение серважа вызывает споры в историографии. В XIX в. в серваже видели сформировавшуюся в Каролингское время практику, восходящую к римскому колонату. На рубеже XIX–XX вв. стала преобладать точка зрения, согласно которой причиной формирования серважа было массовое разорение в IX–X вв. мелких свободных собственников, вынужденных соглашаться на зависимый статус ради выживания. Позже появилась точка зрения, что серваж оформился путем слияния рабов, литов, вольноотпущенников колонов и обедневших аллодистов. Предполагалось, что в X–XI вв. эта форма зависимости крестьян стала преобладающей. Однако сейчас это представление отвергнуто и считается, что серваж — лишь одна, наиболее тяжелая, форма личной зависимости, а серваж в большей мере связан с карлоингскими типами держаний, чем это казалось ранее.

Иллюстрации:

Сервы в поле.

Автор статьи: Г. А. Шмидт