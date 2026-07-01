СЕРРАН ЖУАН

Ранние сведения

Сведений о ранних годах жизни Жуана Серрана не сохранилось. Из источников следует, что родился он в Португалии в XV столетии.

История сохранила данные об этом португальце в связи с его участием во втором путешествии Васко да Гамы в Индию, которое состоялось в 1502 – 1503 гг. Путешественник в составе экспедиции лично побывал в Бразилии. В Мозамбике экспедиция соорудила корабль «Пампоза», который должен был осуществлять патрулирование берегов. Капитаном корабля стал С.

Первое кругосветное плавание

Великие географические открытия конца XV в. продолжались и в XVI в. В начале столетия возникла идея совершения первого кругосветного плавания. Испанцев интересовала реализация планов Х. Колумба – достижение Азии через западные земли. Именно путь к Островам Пряностей и получение внушительных доходов стало их мечтой.

К этому времени С. перебрался из Португалии в Испанию. Здесь он проникся идеей кругосветного путешествия и стал ее активным реализатором.

Португальцы С. и Ф. Магеллан стали капитанами кораблей. Тремя другими кораблями руководили испанцы. 20 сентября 1519 г. экспедиция во главе с Ф. Магелланом отбыла из порта Санлукар-де-Баррамеда.

Отношения между капитанами складывались уже на этапе подготовки к плаванию достаточно сложно. После выхода судов из порта конфликт только обострился. Капитаны других кораблей требовали, чтобы Ф. Магеллан предоставил им полные данные о маршруте, чего глава похода делать не собирался.

2 апреля 1520 г. в результате конфликта между капитанами разгорелся мятеж в бухте Сан-Хулиан. Ф. Магеллана поддержал лишь «Тринидад» (капитан – Ф. Магеллан) и «Сантьяго» (капитан – С.). Мятеж удалось успокоить.

В мае 1520 г. С. отбыл в южном направлении для изучения берегов. Так была обнаружена бухта Санта-Крус. Однако С. постигло несчастье – корабль потерпел крушение, а спасшаяся команда попыталась вернуться сухопутным маршрутом, но этим планам не суждено было сбыться. Только двум морякам удалось вернуться к остальным судам и сообщить о крушении. В итоге экипаж спасли. С. передали руководство «Консепсьоном». На нем С. одним из первых оказался в Магеллановом проливе, изучил акваторию. Был сделан вывод о существовании прохода в Тихий океан.

Смерть Ф. Магеллана 27 апреля 1521 г. не изменила целей экспедиции. С. и Д. Барбоза возглавили поход. Они хотели выкупить тело Ф. Магеллана у туземцев, убивших его, но безрезультатно. В итоге экспедиция направилась в Себу.

Трагическая кончина

1 мая 1521 г. во время пира, который организовал правитель Себу Хумабон, устроив ловушку членам экспедиции, С. был ранен. Корабли не стали выкупать С. и отбыли подальше от этих берегов.

Численность участников экспедиции резко сокращалась, «Консепсьон» был сожжен. Спустя полгода корабли пришли к Островам Пряностей.