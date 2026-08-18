СЕРПУХОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Серпухóвское княжество — политическое образование в составе Московского княжества , удел ветви московских князей, идущей от младшего сына Ивана Калиты Андрея (1327–1353). Выделено по завещанию великого князя Ивана Даниловича в 1340 в составе городка Лопасни и тянущих к нему волостей на юго-западе Московского княжества у границ с Рязанским княжеством между реками Пахра и Ока. В 1353 Лопасня взята рязанцами. В 1359 Иван Иванович Красный передал ядро удела сыну Андрея Ивановича Владимиру (1359–1410). Вместо Лопасни тот получил Городец на Протве, а в 1374 построил Серпухов, ставший столицей. При Владимире, игравшем важную роль в Москве, происходит расцвет удела, он получает на временной основе ряд земель в Сев.-Вост. Руси. К Серпухову присоединен Боровск, стали городами Перемышль и Ярославец (Малоярославец). По смерти Владимира княжество было разделено между его пятью сыновьями. В ходе эпидемии 1425–1427 они умерли, в 1433 власть перешла к внуку Владимира Андреевича, Василию Ярославичу. Будучи сторонником Василия Темного в вой­нах 1425–1453, вскоре после победы в 1456 он был арестован, княжество ликвидировано, земли вошли в великое княжество Московское.

Лит .: Мазуров А. Б., Никандров А. Ю. Русский удел эпохи создания единого государства: Серпуховское княжение в середине XIV — первой половине XV вв. М., 2008. С. В. Городилин.