СЕРНУРСКИЙ МУЗЕЙ

Сернурский музейно-выставочный комплекс имени Александра Конакова.

В музее сосредоточен богатый материал по истории поселка Сернур и Сернурского района. Наиболее интересной является коллекция фотографий дореволюционного периода с видами старого Сернура и видных людей села.

Этнографический зал располагает богатой коллекцией марийской национальной одежды Сернурской стороны, где представлены костюмы, украшения из монет, старинная утварь, марийские народные музыкальные инструменты.

В зале боевой славы представлено старинное оружие дореволюционного периода, офицерское обмундирование времен ВОВ . В литературно-художественном салоне музея организовываются выставки картин сернурских и марийских художников.

Гордость музея - литературный зал.

Иллюстрации:

Сернурский музейно-выставочный комплекс имени Александра Конакова.