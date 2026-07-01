СЕРГИЙ (ВОСКРЕСЕНСКИЙ)

Происхождение и церковная деятельность

Родился в семье священника. В 1920-1923 гг. обучался в Московском университете , откуда был отчислен по причине своего классового происхождения. В 1925 г. принял монашеский постриг. С 1930 г. – настоятель собора в г. Орехово-Зуево. Редактор «Журнала Московской Патриархии» с 1931 по 1935 гг. В 1932-1933 гг. – настоятель Воскресенского храма в Сокольниках.

С 1933 г. – епископ Коломенский, викарий Московской епархии. С 1934 г. – епископ Бронницкий, с 1936 г. – епископ Дмитровский. Год спустя назначен управляющим делами Московской Патриархии и возведен в сан архиепископа.

В 1941 г. становится митрополитом Виленским и Литовским, экзархом Латвии и Эстонии. После прихода немецко-фашистских войск остался в оккупированной Риге. Способствовал дальнейшему развитию церковной жизни на вверенных ему территориях, приняв под «архипастырское покровительство» оккупированные районы Северо-Запада России. Явился организатором Псковской православной миссии , действовавшей на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской епархий. Священнослужители, входившие в состав миссии, оказывали духовную поддержку, а также собирали средства для советских военнопленных, содержавшихся в лагерях на оккупированных территориях. В части этих лагерей были открыты храмы. В Пскове усилиями миссии был создан детский приют. В то же время священникам миссии было предписано доносить немецким властям о советских партизанах и в целом настроенных против немцев жителях оккупированных территорий. Кроме того, на миссию возлагались обязательства сообщать немцам о состоянии с продовольствием в различных районах оккупированных территорий в целях улучшения снабжения оккупационных войск. В храмах, которые находились на оккупированных территориях, служились молебны о даровании Германии «победы над большевизмом».

Формально Сергий (Воскресенский) находился в подчинении Московского патриархата и Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), ставшего в 1943 г. Патриархом. Однако после избрания Сергия (Страгородского) в Москве духовенством было принято воззвание, в котором провозглашалось отлучение от Церкви тех священнослужителей и мирян, которые, будучи в оккупации, перешли на сторону нацистской Германии. Несмотря на то, что священнослужители миссии отказывались верить в подлинность этого воззвания и считали его фальшивкой, сфабрикованной советским правительством, в храмах, управляемых миссией, было прекращено поминание Сергия (Страгородского). К началу 1944 г. митрополит Сергий (Воскресенский) потерял поддержку и немецких властей из-за недостаточной лояльности к ним.

Был убит в апреле 1944 г. по дороге из Вильнюса в Каунас. Согласно наиболее распространенной версии его машина была расстреляна немцами (по другой версии - патризанами). Похоронен на Покровском кладбище в Риге.