СЕРГИЙ (ШЕИН)

Государственная деятельсть

Родился в семье коллежского секретаря, принадлежал к знатному дворянскому роду. Обучался в Императорском училище правоведения, которое окончил в 1893 г. в чине титулярного советника. Два десятилетия после окончания училища В.П. Шеин проработал сначала в Правительствующем Сенате помощником обер-секретаря, а затем в Государственном Совете помощником статс-секретаря. В разгар русско-японской войны 1904-1905 гг. собирал средства на строительство храма («Спас на водах») в честь погибших на ней, среди которых был его родной брат - Сергей Павлович Шеин, командовавший крейсером «Светлана» и затопивший корабль во время Цусимского боя для того, чтобы он не достался противнику.

В 1913 г. в России проходили выборы в Государственную Думу IV созыва. В.П. Шеин выдвинул свою кандидатуру от Тульской губернии, и был избран депутатом. Входил во фракцию националистов, работал в различных комиссия Государственной Думы, в том числе в по старообрядческим и церковным делам.

Служение церкви

В 1917-1918 гг. В.П. Шеин участвовал в работе Поместного собора в Москве, восстановившего в России патриаршество, в качестве секретаря. Во время Гражданской войны в августе 1920 г. В.П. Шеин становится священнослужителем, приняв имя Сергий. Год спустя Сергий (Шеин), уже будучи архимандритом, становится настоятелем Санкт-Петербургского подворья Троице-Сергиевой Лавры. Помимо этого, Сергий (Шеин) был заместителем председателя правления Общества объединенных петроградских православных приходов.

Участие в деятельности этого общества, а также классовое происхождение и националистические убеждения, стали одним из поводов к аресту Сергия (Шеина) во время начатой советской властью кампании по изъятию церковных ценностей. В 1922 г. он был арестован и в итоге стал одним из главных обвиняемых на Петроградском церковном процессе. Как обвинителям и судьям, так и остальным обвиняемым Сергий (Шеин) запомнился своей стойкостью и непоколебимостью в вере. Был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в августе 1922 г., вместе с митрополитом Вениамином (Казанским).

В 1992 г. причислен к лику святых решением Архиерейского собора РПЦ.