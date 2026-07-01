СЕРГИЙ

Патриарх Московский и всея Руси. В миру Иван Николаевич Страгородский.

Родился в семье священника. После окончания в 1890 г. Петербургской духовной академии со степенью магистра богословия был направлен в Японскую миссию. С 1901 г.— епископ Ямбургский, с 1905 г.— архиепископ Финляндский и Выборгский. С 1911 г.— член Святейшего Синода. В 1917 г. Сергий был возведен в сан митрополита и возглавил Нижегородскую епархию, с 1934 г. — митрополит Московский и Коломенский. Одновременно Сергий с 1925 г. заместитель, а с 1937 г. до 1943 г.— местоблюститель патриаршего престола. В июле 1927 г. Сергий поддержал декларацию Синода, обращенную к пастырям и пастве, в которой была сформулирована позиция лояльного отношения Православной церкви к советской власти. 22 июня 1941 г. Сергий обратился с посланием к духовенству и верующим с призывом к борьбе с фашистскими захватчиками и активному труду в тылу на благо сражающейся родины (см. Религия и церковь в годы войны). Сергий руководил патриотической деятельностью Православной церкви по сбору средств на нужды фронта. 8 сентября 1943 г. Собор епископов Русской православной церкви избрал Сергия патриархом Московским и всея Руси. После его смерти патриархом был избран митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.