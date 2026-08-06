СЕРГИЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

СЕРГИЕ́ВСКИЙ ДМИ́ТРИЙ ДМИ́ТРИЕВИЧ (10.03.1867–04.06.1920) – из Воронежской губ., родился в семье священника.

Образование

Окончил Воронежскую классическую гимназию, физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по отделению чистой математики (1889), выдержал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище, окончил геодезическое отделение Николаевской академии Генерального штаба по 1-му разряду (1897).

Карьера

Подпоручик (со ст. с 09.08.1891). Поручик (со ст. с 12.03.1893). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 19.05.1897). Капитан (со ст. с 18.04.1899). Подполковник (со ст. с 06.04.1903). Полковник (за отличие, с 1907 со ст. с 22.04.1907). Генерал-майор (с 14.04.1913). На службе с 23.11.1889. В Туркестанской артиллерийской бригаде (1890–1894). В корпусе военных топографов (01.03.1899–10.11.1900). Производитель астрономических работ военно-топографического отдела Главного штаба, возглавлял экспедицию для производства градусных измерений на Шпицбергене (22.03.1899–10.1900). Помощник начальника геодезического отделения военно-топографического отдела Главного штаба (10.11.1900–03.02.1905). Редактор 4 томов «Записок военно-топографического управления». Производил астрономо-геодезические работы, определял силу тяжести с использованием маятникового прибора Штернека в Санкт-Петербургской, Псковской и Новгородской губ. (1901–1902). Преподавал в 1-м кадетском корпусе, в Николаевском инженерном училище, в Николаевской инженерной академии, в Военно-топографическом училище. Делопроизводитель эмеритального отдела канцелярии военного министерства (03.02.1905–01.09.1910). Экстраординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (15.08.1908–14.01.1911) и института инженеров путей сообщения императора Александра I (01.09.1910–06.03.1913). Ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 14.01.1911) и Института инженеров путей сообщения императора Александра I (с 06.03.1913). И.д. правителя дел профессор Императорской Николаевской военной академии (1914).

В Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны. Генерал для поручений при главном начальнике снабжений армий Юго-Западного фронта (04.11.1914–19.02.1915). Начальник канцелярии главного начальника снабжений армий Юго-Западного фронта (с 19.02.1915, на 01.1917). Ординарный профессор Николаевской военной академии (с 22.09.1917).

Во времена советской власти

С 1918 в РККА (добровольно). При эвакуации академии в Екатеринбург остался в Петрограде. Профессор геодезического отделения Военно-инженерной академии (23.01.1919–1920). Преподавал на первых советских топографических курсах (с 16.12.1918). Умер в Петрограде. Похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Петрограде. Член Императорского Русского астрономического общества. Член Императорского Русского географического общества (с 1918 – председатель отделения математической географии).

Семья

Женат, 2 детей (на 1914).

Сочинения

Маятники Штернека и некоторые опыты с ними, произведенные в Пулкове в 1898 году. СПб., 1902; Влияние на точность элементов земного сфероида, выведенных Кларком, позднейших градусных измерений. СПб., 1902; Геодезия. СПб., 1910; 1911; Высшая геодезия. СПб., 1913; 1915; Наставление для производства летней геодезической практики в 1914 году. СПб., 1914; Наставление для выполнения практических занятий по геодезии на картах в младшем классе Николаевской военной академии. Пг., 1917.