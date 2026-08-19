СЕРГИЕВСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в дворянской семье. В 1906 г. в Одессе окончил реальное училище Святого Павла. Поступил в Киевский политехнический институт, где сблизился с С. Уточкиным и И.И. Сикорским. Их общим увлечение стала авиация. После окончания института хотел поступить на воинскую службу, но получил отказ. После начала Первой мировой войны , призван в армию, начал проходить службу в 125-ом пехотном Курском полку. В марте 1915 г. получил тяжелое ранение, но после лечения в госпитале вернулся в действующую армию. Попросил о переводе из пехотной части в авиацию, его просьбу удовлетворили. Затем отправили в военную авиационную школу в Севастополе на ускоренные курсы. Сергиевский успешно сдал экзамен на звание военного летчика и начал службу во 2-ом авиационном отряде истребителей. На его счету 55 воздушных боев, благодаря особой тактике, которую разработал Борис Васильевич, ему удалось сбить 11 вражеских самолетов, а также 3 аэростата противника. Получил несколько боевых наград, а также чин штабс-капитана. После Октябрьской революции, самовольно поднял в воздух машину и сбил немецкий аэроплан, за что был приговорен к расстрелу революционным трибуналом. Сергиевский смог бежать из-под ареста в Киев, в то время неподконтрольный большевикам. В декабре 1918 г. город заняли войска С.Петлюры , из Киева ему вместе с женой удалось бежать, сев на поезд вместе с немецкими солдатами, уходивший в Германию. После этого перебрался в Великобританию и стал летчиком Королевских ВВС. Принимал участие в походе Северо-Западной армии Н.Н. Юденича на Петроград, летал на английском биплане RE-8. После отступления белых вместе с остатками армии оказался на территории Эстонии, откуда смог перебраться в Польшу, где вошел в состав 3-ей русской армии. Занимался подготовкой русских летчиков на аэродроме Мокотоно под Варшавой. После установления перемирия между Советской Россией и Польшей, большинство белых, находившихся на польской территории было разоружено и интернировано. Сергиевский вместе с женой остался в Польше, где давал небольшие музыкальные концерты. Денег не хватало, и в 1923 г. он эмигрировал в США, где в тоже время И.И. Сикорский открыл собственную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation». Сергиевский связался со своим старым знакомым и вскоре стал инженером и летчиком компании. С 1928 по 1937 г. он был главным летчиком-испытателем новых самолетов Сикорского, к тому же он имел инженерное образование, что делало его участие в доработке машин бесценным. Также в это время Сергиевский принял участие в нескольких знаменитых перелетах. С 1938 по 1944 г. был испытателем вертолетов в фирме Георгия Ботезата. После закрытия фирмы в 1944 г. небольшое время служил в американских ВВС в качестве технического советника. После окончания войны продолжал летать в качестве пилота на чартерных авиалиниях. Не забывал о соотечественниках, принимал участие в работе нескольких благотворительных фондах русских эмигрантов, кроме этого состоял в РОВСе.