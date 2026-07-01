СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУЗЕЙ

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник - один из крупнейших музеев Московского региона. Образован 20 апреля 1920 года.

Основу музея составило древнее собрание художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры. Сложились и совершенно новые коллекции: русского народного искусства, современного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, коллекции археологических и краеведческих материалов.

Особая ценность музейного собрания заключается прежде всего в подборе памятников русского изобразительного и прикладного искусства, представленного с ХIV века вплоть до дня сегодняшнего. Академик Д.С. Лихачев называл Сергиево-Посадский музей-заповедник «Эрмитажем русской культуры ХIV-ХХ веков».

Исключительное место в музейном собрании принадлежит уникальной коллекции древнерусского искусства ХIV-ХVII веков, являющейся гордостью не только музея, но и всей отечественной культуры. Она отражает, в основном, последовательное развитие московской художественной школы. Кроме московских, в собрании музея есть произведения, связанные с искусством Византии, Сербии и старых русских феодальных центров.

Коллекции русского искусства ХVIII - начала ХХ века включают произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, связанные с именами известных исторических деятелей, светских и духовных. За время существования музея собрана одна из крупнейших в России коллекций русского народного искусства (резьба и роспись по дереву, набойка, обработка металла, крестьянский костюм и головные уборы).

Представлены в музее и произведения всех основных современных центров художественных промыслов и художественной промышленности Российской Федерации . Составной частью музейных фондов является постоянно пополняющаяся краеведческая коллекция, дающая представление об истории Сергиева Посада, его архитектурном облике, выдающихся людях и событиях.

Экспозиции музея постоянно обновляются и совершенствуются. Ежегодно здесь устраиваются временные выставки, знакомящие с богатейшими фондами Сергиево-Посадского музея. В течение года проводятся традиционные праздничные мероприятия, работают мастер-классы, клубы выходного дня, интерактивные и театрализованные программы.

Иллюстрации:

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник.