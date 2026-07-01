СЕРГИЕВ ПОСАД

Город на северо-востоке Московской области, административный центр Сергиево-Посадского района. В 1930-1991 годах носил название «Загорск». В 1969 году был включен в состав Золотого кольца России.

XIV-XV века

Историю Сергиева Посада можно начать с основания Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря в 1337 году. Именно здесь в 1380 году Дмитрий Донской получил благословение великого святого на Куликовскую битву . В 1408 году монастырь был сожжен татарами под предводительством Едигея, предпринявшего поход на Москву. Вскоре обитель была восстановлена, а в 1422 году был сооружен белокаменный Троицкий собор. Примерно в это время вокруг монастыря начали складываться так называемые Служние слободы. Также возникали села: Клементьево, Копнино, Панино, Благовещенское, Кукуево. Позже села будут включены в единый посад.

XVI-XVII века

В середине XVI века Троицкая обитель была укреплена и стала настоящей крепостью. В 1559-1585 годах шло строительство Успенского собора. Каменные церкви – Пятницкая и Введенская – строились в Нижней Служней слободе, деревянная церковь Рождества Христова появилась в Верхней Служней слободе. В селе Клементьеве, ставшим местным центром торговли, также возводились церкви, торговая площадь и гостиница для паломников. В 1608-1610 годах монастырь и окрестности находились в осаде польско-литовских интервентов. В 1689 году именно здесь, во время конфликта с царевной Софьей , нашел убежище царь Петр .

XVIII-XX века

В 1744 году Троице-Сергиев монастырь получил статус Лавры. В 1782 году по указу Екатерины II из окружных сел и слобод был учрежден город, получивший в честь св. Сергия Радонежского название Сергиевский посад. В 1845 году его объединила с Москвой шоссейная дорога, а в 1862 году была проложена Московско-Троицкая железная дорога, появилась новая станция «Сергиево».

В 1919 году Сергиевский посад стал городом Сергиевым и центром уезда. В 1930 году он был переименован в Загорск в честь революционера В.М. Загорского (в 1976 году ему в городе был установлен памятник). В 1934 году был открыт Загорский оптико-механический завод, а в 1938 году – Загорский электромеханический завод.

В 1991 году город стал называться Сергиевым Посадом. В 2000 году около Лавры был установлен памятник Сергию Радонежскому, освещенный патриархом Алексием II.

Достопримечательностями Сергиева Посада, помимо знаменитой Лавры, являются Спасо-Вифанский монастырь (1797), Гефсиманский Черниговский скит, Музей игрушки (1918), Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник (1920), включающий в себя собрание ценностей Троице-Сергиевой Лавры. Также достопримечательностью является Загорская матрешка , родившаяся в Сергиевом посаде.

Ежегодно в городе проходит фестиваль воздушных шаров «Небо Святого Сергия».