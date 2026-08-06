СЕРГЕЕВ Виктор Владимирович

Родился 10.05.1946, г. Гатчина Ленинградской обл. Окончил Ленинградский государственный университет (ЛГУ) в 1970 г.

Кандидатская диссертация : Вудро Вильсон и вступление США в первую мировую войну (ЛГУ,1973).

Докторская диссертация : Англия и германский вопрос в 1848–1871 гг. (внешнеполитические аспекты объединения Германии) (ЛГУ, 1988).

Доктор исторических наук, профессор (1991), заведующий кафедрой истории Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им Иммануила Канта.

Учителя : С.Н. Валк, В.В. Мавродин, К.Б. Виноградов.

Область интересов : Новая история Англии и США, история межународных отношений XVIII – начала ХХ вв., история Восточной Пруссии XIX в., историография.

Сочинения: Количество научных и научно-методических публикаций – 103, среди них:

Англия и объединение Германии в 1848-1871 гг. ЛГУ,1986;

Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2002 (в соавт.);

Восточный вопрос в международных отношениях во второй половине XVIII-начале XX вв.: учебное пособие. Калининград,1997 (в соавт.);

Внешнеполитическая история Запада от Тридцатилетней до Франко-прусской войны (1618-1871 гг.). Калининград, 2007;

Международные отношения от Франко-Прусской до Первой мировой войны (1871-1914). Калининград, 2011;

Кирилл Борисович Виноградов (1921-2003) // Портреты историков. Время и судьбы. Т.5. Средние века. Новая и новейшая история. М, 2010.