СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1970).

Биография

Родился 22 сентября (по новому стилю – 5 октября) 1909 года в селе Старые Петровцы (ныне – Вышгородский район Киевской области Украины). С 1928 года – на службе в ВМФ СССР. В 1931 году окончил ВМУ им. М. В. Фрунзе, в 1941 году – командный факультет ВМА.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил адъюнктом в ВМА. Вскоре после начала боевых действий был направлен в Главный морской штаб на должность старшего командира по оперативной части. Проявил себя как энергичный и инициативный командир-оператор, занимался подготовкой к войне Тихоокеанского театра, внедрением опыта боевых действий против германского флота на Дальнем Востоке.

С мая 1943 года командовал 3-й бригадой речных кораблей Волжской флотилии. Будучи инициативным и настойчивым командиром, сумел добиться полного выполнения всех приказов командования. Так, в навигацию 1943 года возглавляемая им флотилия успешно выполнила все задачи по нефтеперевозкам. Несмотря на тяжёлые условиях плавания, при минной опасности канонерские лодки ежемесячно выполняли план на 110-150%. Большое внимание уделял вопросам повышения боевой подготовки, дисциплины и организованности на кораблях, а также проведению траления Волги для ликвидации мин, сбрасываемых вражеской авиацией с целью затруднения доставки кавказской нефти в центральные районы СССР.

Когда флотилия в июне 1944 года была расформирована, Сергеев был возвращён на работу в ГМШ, был замначальника, а затем начальником отдела внешних коммуникаций. Провёл большую работу по отработке документов, регламентирующих линию внешних коммуникаций в период войны. Руководил работой офицеров конвойной службы, разрабатывал порядок перехода групп военных кораблей, получаемых СССР от союзников по антигитлеровской коалиции.

Послевоенная жизнь

Долгие годы служил в ГШ ВМФ, пройдя путь от начальника отдела до начальника всего штаба. Руководил Главным штабом с 1964 по 1977 год, внеся значительный вклад в развитие ВМФ СССР, особенно атомного подводного флота. Руководил подготовительными работами при проведении первого подводного ядерного взрыва, созданием ядерного полигона на Новой земле. Большой вклад внёс в теорию и практику военно-морской науки. С июня 1977 года – в ГГИ МО СССР. Умер 11 февраля 1999 года.