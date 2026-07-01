СЕРГЕЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Ранние годы и начало военной службы

Иван Семенович родился 14 июня 1863 г. в столице Российской империи. Происходил из военной семьи.

Обучался в Кронштадтском техническом училище, которое закончил в 1881 г. С 1882 г. – в составе Корпуса флотских штурманов. Бороздил воды Балтийского моря.

Вся дальнейшая жизнь С. связаны с исследованием северных морей. С 1883 г. плавал на «Наезднике», вел исследования в заливе Петра Великого. В 1885 – 1887 гг. зачислен в состав Отдельной съемки Восточного океана; на «Нерпе» занимался описанием Амурского залива. С 1889 г. последующие три года исследовал и промерял Онежское озеро. В 1892 – 1894 гг. вел исследовательские работы на Балтике. В 1895 г. на «Лейтенанте Овцыне» исследовал устья р. Енисея и Оби.

Северные берега

С. неоднократно принимал участие в северных экспедициях. За период с 1898 по 1905 г. был помощником руководителей групп А.И. Вилькицкого, А.И. Варнека и Ф.К. Дриженко. Вел работы в Северном Ледовитом океане, описывал берег от Кольского пол-ва до Енисея. Руководил отдельной съемкой Мурманского берега. С апреля 1900 г. – капитан Корпуса флотских штурманов, с марта 1904 г. – подполковник.

В 1905 г. С. получил ответственное назначение и возглавил Северную морскую экспедицию, которую организовало Министерства путей сообщения; С. успешно переправил рельсы из Европы в Енисейск для сооружения Транссиба. Подготовил лоцию Карского моря. В 1907 г. – полковник.

Очень много сделал С. для сбора материалов о северных морях и землях. В 1908 г. возглавлял отдельную съемку Белого моря. В 1910 – 1914 гг. был главой гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан. На кораблях «Таймыр» и «Вайгач» искал новые пути в Восточной Арктике. Стараниями экспедиционных отрядов удалось изучить как уже открытые земли, так и подобраться к неизведанным проливам.

С 1912 г. – генерал-майор. С 1913 г. – в составе Корпуса гидрографов, получил официальную должность гидрографа-геодезиста. Возглавил очередную экспедицию в Арктику. Однако по пути с С. случился инсульт. Доставлен во Владивосток. Несмотря на то, что фактически руководить экспедицией С. не мог, он числился ее главой вплоть до 1915 г. Фактически экспедицию возглавлял в этот период командир «Таймыра» Б.А. Вилькицкий. Исследователи нашли новые земли, получившие наименования Земли Императора Николая II, о-ва Цесаревича Алексея, о-ва Генерала Вилькицкого (с 11 сентября 1926 г. Земля Императора Николая II стала называться Северная Земля, а о-в Цесаревича Алексея – Малый Таймыр).

В октябре 1914 г. повышен до генерал-лейтенанта Корпуса гидрографов; отправлен в отставку.

Умер С. 14 октября 1919 г.