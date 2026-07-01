СЕРГЕЕВ Евгений Юрьевич

Родился 17.08.1959. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1982 г. и исторический факультет МГУ в 1990 г.

Кандидатская диссертация : Англо-германские отношения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. (конец политики «блестящей изоляции») (Исторический факультет МГУ, 1994).

Докторская диссертация : Образ Запада в представлениях военной элиты России (1900-1914 гг.), (ИВИ РАН, 2001).

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра «XX век: социально-политические и экономические проекты» Института всеобщей истории РАН .

С 2008 профессор кафедры истории политических и общественных движений XIX-XX вв. исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, с 2009 профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ.

Президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны.

Область интересов : История межд. отношений и внешней политики, историческая имажинология и элитология.

Сочинения: Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке, 1897 – 1903. М.: ИВИ РАН. 1998. 230 С.

Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах, 1900 – 1914. М., ИВИ РАН. 1999. 419 С.; 2-е изд. испр. и доп. М.: Реалии-Пресс, 2003. 480 С. (в соавторстве с А. А. Улуняном)

“Иная земля, иное небо…” Запад и военная элита России, 1900 – 1914 гг. М.: ИВИ РАН, 2001. 282 С.

Russian Military Intelligence in the War with Japan, 1904-5. Secret Operations on Land and at Sea. London – New York: Routledge, 2007. 252 P.

Военная разведка России в борьбе против Японии, 1904-1905 гг. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 219 С.

Большая игра, 1856-1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. 454 С.

The Great Game 1856-1907: Russo-British Relations in Central and East Asia. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press – Baltimore, M.D.: The Johns Hopkins University Press, 2013. 530 P.

Джордж Натаниэль Керзон – последний рыцарь Британской империи. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. 303 С.