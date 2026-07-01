СЕРЕБРЯКОВА ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА

Русская художница, одна из первых знаменитых художниц в России.

Семья. Образование

Малая родина Зинаиды - село Нескучное. Там она жила все детство. Ее семья имела самое прямое отношение к искусству. Дед, Николай Бенуа - архитектор, отец Евгений Лансере - выдающийся скульптор, мать Екатерина Бенуа - художник-график.

В 1900 году девушка выпустилась из женской гимназии, после чего продолжила образование в художественной школе княгини Тенишевой. Там она училась под руководством портретиста Осипа Браза. Собственно, под его влиянием формируется стиль юной художницы.

В последующие годы совершала путешествия с целью пополнить свои знания. Побывала в Италии, во Франции (в столице последней училась в Академии де ла Гранд Шомьер).

К 1905 году возвратилась в Петербург и вступила в брак с кузеном Борисом Серебряковым. У пары на свет появилось четверо детей - Евгений (занимался архитектурой и реставрацией), Александр (художник-оформитель), Татьяна (театральный художник), Екатерина (занималась живописью, организовала Фонд Зинаиды Серебряковой).

Творческая судьба. Эмиграция

Писала в основном портреты и жанровые сцены. Ее ранние полотна характеризуются особенным вниманием к красотам родной страны в самом широком смысле этого слова («Крестьянская девушка», «Сад в цвету»). Среди более зрелых ее работ, где уже более четко проступает собственный стиль и ясно выражена композиция образов, можно назвать автопортрет «За туалетом», «Купальщица», портрет Е.К. Лансере, портрет Екатерины Лансере. С 1911 года состояла в объединении «Мир искусства», однако ее произведения выделялись среди работ коллег по обществу простыми сюжетами, обобщениями, естественной гармонией.

В предреволюционные годы особый акцент делает на жизни народа и пишет ряд произведений на деревенские темы: «Крестьяне», «Жатва», «Беление холста» и др.

В 1916 году по приглашению Александра Бенуа участвовала в росписи Казанского вокзала (вместе с Евгением Лансере, Борисом Кустодиевым и Мстиславом Добужинским). Она выполняла росписи на тему Востока, изобразив Индию, Японию, Турцию и Сиам в образе девушек красавиц.

Октябрьские события застали ее в Нескучном. В 1919 году от тифа скончался ее супруг. Зинаида оказалась в ужасном положении - имение подверглось разграблению, а на руках у нее были четверо детей и больная мать. В это время на свет появляется картина «Карточный домик», изображающая ее детей, оставшихся без отца в такие трудные дни.

Приветствуемый советской властью футуризм Серебрякова так и не приняла, писать портреты комиссаров также отказалась. Работа нашлась в археологическом музее Харькова - там художница делала наброски экспонатов. В 1920 году перебралась в Петроград в дедовскую квартиру. Туда же подселили актеров МХАТа согласно политике уплотнения. Тогда занималась театральной темой и написала ряд произведений, 14 из которых экспонировались на Нью-Йоркской выставке 1924 года. В том же году поехала в Париж, чтобы выполнить заказ на декоративное панно. Возвратиться домой ей не удалось, и она обосновалась во Франции. С собой сумела забрать только двух детей - Александра и Екатерину. Французское гражданство получила в 1947 году.

Когда на родине к власти пришел Н.С. Хрущев, контакты с художницей были разрешены. Впервые за все эти годы Татьяна Серебрякова, уже занимавшаяся живописью, смогла увидеться с матерью. В 1966 году обширные выставки художницы прошли в Москве, Ленинграде и Киеве. В Советском Союзе она завоевала популярность, и альбомы с ее произведениями печатались огромными тиражами.

В 1967 году умерла во французской столице в возрасте 82 лет, так больше и не побывав в родной стране.