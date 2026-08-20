СЕРБСКО-БОЛГАРСКАЯ ВОЙНА 1885–1886

Сéрбско-болгáрская войнá 1885–1886 — вой­на между Сербским королевством и автономным княжеством Болгария. Поводом к нападению Сербии на Болгарское княжество стало заявление болгарского князя Александра Баттенберга о воссоединении его страны с османской провинцией Восточная Румелия (18 сентября 1885). Поддержанный австро-венгерским правительством сербский король Милан Обренович, начиная вой­ну, заявил, что он выступает в защиту статей Берлинского трактата 1878. Сербско-болгарские отношения в 1885 были осложнены инцидентами на границе. Болгарские власти дали убежище сербским политическим эмигрантам и отказались выдать их Сербии. 28 мая 1885 дипломатические отношения между Сербией и Болгарией были разорваны. Перестрелка между болгарскими и сербскими пограничниками в ночь на 31 октября 1885 дала повод сербской стороне начать мобилизацию. Всего на сербо-болгарской границе было сосредоточено Сербией 70 тыс. человек пехоты и 116 орудий, Болгарией — 30 тыс. пехоты и 50 орудий. Вой­на не была поддержана населением Сербии, воспринявшим ее как братоубийственную. 2[14] ноября 1885 сербские вой­ска перешли болгарскую границу. Главное сражение произошло у болгарского г. Сливница 17–19 ноября, после чего болгарские вой­ска перешли в наступление и заняли сербский г. Пирот. Сербская армия потерпела поражение. После вмешательства Австро-Венгрии и России 21 ноября 1885 было заключено перемирие, мирный договор был подписан 3 марта 1886 в Бухаресте на условиях status quo ante bellum. В Сербии вину за поражение возложили на короля Милана, не использовавшего все резервы сербской армии. Поражение в вой­не стало одной из причин падения престижа короля и его отречения от престола через три года в пользу сына Александра.

Лит .: Вучковиħ В. Дипломатска историја српско-бугарског рата. Београд, 1956; Косик В. И . Русская политика в Болгарии, 1879–1886. М., 1991; Золотухин М. Ю. Россия, западноевропейские державы и Османская империя в период международных кризисов на Балканах (1885–1888 гг.). М., 1993; Терехов В. К. Балканский кризис 1885 г. М., 2023. Л. В. Кузьмичева.