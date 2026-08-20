СЕРБО-ЧЕРНОГОРСКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ 1876–1878

Сéрбо-черногóрско-турéцкие вóйны 1876–1878 — вой­ны вассальных княжеств Сербии и Черногории против своего сюзерена — Османской империи , ставшие звеном Великого восточного кризиса 1875–1878. Восстание в Герцеговине и Боснии, вспыхнувшее летом 1875, было поддержано правителями Сербии и Черногории, начавшими зимой 1876 подготовку к военным действиям. После кровавого подавления Турцией Апрельского восстания в Болгарии рухнула на­дежда на общебалканское антиосманское выступление. Дипломатические усилия России и других великих держав по нормализации ситуации в мае 1876 не увенчались успехом. 18[30] июня 1876, заключив военный союз, князья Сербии и Черногории объявили вой­ну Османской Порте. В Сербии вой­на шла на трех фронтах — Тимокском, Ибарском и Дринском. Основные боевые действия вела Тимокская армия, которую возглавил прибывший из России отставной генерал М. Г. Черняев. По призыву славянских комитетов в Сербию стали прибывать русские добровольцы (более 4 тыс. человек). В июле-августе 1876 сербская армия вела кровопролитные бои, проявляя мужество и героизм. Однако плохо обученные сербские солдаты с устаревшим вооружением не могли противостоять профессиональной турецкой армии. Пытаясь спасти свою страну от окончательного разгрома и оккупации, [18]30 октября 1876 сербский князь Милан обратился за помощью к российскому императору Александру II . Россия предъявила Османской империи ультиматум, потребовав немедленно вывести из Сербии вой­ска. Турецкие власти удовлетворили это требование, но уже в конце октября в России началась подготовка к вой­не. Сербо-турецкий мирный договор был заключен в феврале 1877. Черногория продолжала боевые действия, выступив в качестве союзника России после начала Русско-турецкой вой­ны 1877–1878. Обескровленная Сербия смогла присоединиться к боевым действиями российской армии только 2[14] декабря 1877, сумев освободить от турецких вой­ск территорию Нишского округа. Вой­на для Сербии и Черногории закончилась с окончанием Русско-турецкой вой­ны. Итогом событий Великого восточного кризиса стал Берлинский трактат 1878 , согласно которому Сербия и Черногория стали независимыми государствами.

Лит .: Максимов Н. В. Две вой­ны. Воспоминания из событий последних вой­н. 1876–1877 гг. СПб., 1879; Опачиħ П., Скоко С. Српско турски ратови 1876–1878. Београд, 1981; Шемякин А. Л. Смерть графа Вронского. СПб., 2007. Рајиħ С . Спољна политика Србије. Између очекивања и реалности. 1868–1878. Београд, 2015; Кузьмичева Л. В. «Над Сербией смилуйся ты, Боже». Очерки истории русско-сербских отношений накануне и в годы Великого восточного кризиса 1875–1878 гг. Београд, 2022. Л. В. Кузьмичева.