СЕРБИЯ

Сéрбия (Республика Сербия) — государство на юге Вост. Европы. Граничит на севере с Венгрией, на востоке — с Румынией и Болгарией, на юге — с Северной Македонией и Албанией, на юго-западе — с Черногорией, на западе — с Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Расположено в центральной части Балканского п-ова и частично на Среднедунайской низменности, в бассейне р. Дунай. Площадь — 77,5 тыс. кв. км. Численность населения — 6,6 млн человек (2022). Сербы составляют большую часть населения — около 83 % (без Косово и Метохии ). Также проживают венгры, боснийцы, цыгане, албанцы, хорваты, словаки, черногорцы, влахи, румыны, македонцы, болгары, русины, албанцы и др. 84,5 % населения исповедуют православие, 5 % — католики, около 3 % мусульман (без Косово и Метохии). Столица — Белград . Официальный язык — сербский; на территориях проживания национальных меньшинств также используются их языки — венгерский, словацкий, хорватский, румынский, русинский и албанский. В составе С. два автономных края: Воеводина (со значительной долей венгров) и Косово и Метохия (населен преимущественно албанцами; самопровозглашенное государство Республика Косово, не признанное РФ). Крупнейшие города Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац.

Сербия в древности и средневековье. Славянские племена заселяли Балканский п-ов в V–VI вв., название «сербы» впервые упоминается в IX в. в связи с восстанием Людевита Посавского. Константин VII Багрянородный в X в. называет сербами славянские племена Рашки, Дукли, Травунии, Захумья, Пагании и Боснии. Борьба за преобладание над сербскими землями шла между Римом и Византией. Политические союзы сербских племен (жупы) возглавлялись жупанами.

Князья Рашки крестились в конце IX в. при князе Властимире, его сыновья Мутимир, Строймир и Гойник разделили доставшиеся им земли и вначале успешно противостояли мощному Болгарскому царству, затем между ними началась междоусобица, в которой около 872 при поддержке Византии победил Мутимир. После его смерти власть захватил Петр, сын Гойника (до 917). В 924 сербские земли потеряли самостоятельность, вошли в состав Болгарского царства. В Захумье, еще одном центре государственного объединения сербов, княжил Михаил Вишевич (ок. 910 — ок. 935). Ослабление Болгарского царства после смерти царя Симеона I (927) способствовало переходу Захумья под покровительство Византии и восстановлению самостоятельности Рашки, князем которой при поддержке византийского императора Константина VII Багрянородного стал сербский князь Часлав Клонимирович (927 — ок. 950). После его смерти государство, видимо, распалось, а сербская династия Властимировичей пресеклась. В конце Х в. сербскими землями овладел болгарский царь Самуил, после его смерти (1018) они перешли под вассальную зависимость Византии. Вассалом Византии стал и князь Дукли Йован Владимир (ок. 990 — 1016), добиться самостоятельности Дукли от Византии смог князь Воислав (ок. 990 — ок. 1044) в середине XI в., а его сын Михаил (ок. 1050 — ок. 1082) продолжил дело отца по укреплению Дуклянского царства, подчинив себе Захумье, Травунье и Рашку. В 1077 он получил королевский титул от римского папы Григория VII . Дуклянский правитель Константин Бодин (1081 — ок. 1101) сумел на время собрать под своей властью Зету, Рашку, Захумье, Травунье и Боснию. Однако это объединение продержалось недолго и в начале ХII в. сербские земли вновь оказались под властью Византии.

Сербские великие жупаны в 1-й половине XII в. вели ожесточенную междоусобную борьбу, победу в которой одержал основатель династии Неманичей Стефан Неманя (1168–1196), ему удалось присоединить Зету, изгнав ее правителя Михаила. Ослабление Византии, разграбленной крестоносцами, позволило Стефану Немане продолжить собирание сербских земель, отвоевав юго-восточные территории. Большую роль в дальнейшем укреплении позиций новой династии и сербского государства сыграли его сыновья. Стефан Неманя, приняв монашество, передал престол сыну Стефану Первовенчанному , женатому на дочери византийского императора Алексея III Ангела. Его соперником поначалу выступил старший брат Вукан, захвативший в 1202 власть в Рашке, но уже через год Стефан вернул себе власть, а его брат стал правителем Дукли. Признанию самостоятельности сербского государства способствовало дарование Стефану в 1217 королевского титула римским папой Гонорием III. Младший брат Стефана Растко (1169–1236), принявший в монашестве имя Савва, после рукоположения в архиепископы в 1219 стал главой первой у сербов автокефальной церкви и основал вместе с отцом сербский монастырь Хиландар на Афоне. После смерти Стефана поочередно правили его сыновья Радослав (1227–1234), Владислав (1234–1243) и Урош I (1243–1276). Сыну Уроша Милутину (1282–1321) удалось отвоевать у Византии земли на юго-востоке (1261). После серии походов Милутин наладил отношения с Византией, женившись на дочери византийского императора Андроника II Палеолога Симониде и получив в приданное завоеванные им земли в Македонии и в Сев. Албании. Сын Милутина Стефан Урош III Дечанский в борьбе с Болгарией и Византией за территории в Македонии одержал победу в битве при Велбудже (Кюстиндиле) 28 июля 1330, в которой погиб болгарский царь Михаил Шишман. На время правления его сына Стефана IV Душана приходится период наибольшего политического, экономического и культурного расцвета сербского средневекового государства. Стефан Душан укреплял могущество своей державы как династическими браками, так и активной внешнеполитической деятельностью. Женившись на сестре болгарского царя Ивана Александра и заручившись поддержкой болгар, предпринял поход против Византии, после присоединения практически всей Албании и Македонии (кроме порта Фессалоники) его государство стало самым мощным на Балканах. В 1345 провозгласил себя царем сербов и греков, повысил статус сербской архиепископии до патриархии (1346), стремясь стать наследником приходящей в упадок Византийской империи. В стремлении стать подлинным царем ромеев, принял Законник Стефана Душана, введя византийские нормы в управление государством. На период его правления приходится расцвет сербской средневековой культуры. При его сыне Стефане Уроше (1355–1371) от страны постепенно отпали Эпир, Фессалия и Албания, его власть перестали признавать правители Зеты и Македонии. Страна фактически раскололась на владения Лазаря Хребеляновича на Севере и в Центре и его родственника Вука Бранковича на Юге. Усилия князя Лазаря остановить междоусобицу и собрать сербские земли воедино не увенчались успехом в связи с османским нашествием. После победы над македонским вой­ском на р. Марице в 1371 османские вой­ска султана Мурада I двинулись в сербские пределы. Решающая битва произошла в день Св. Вида 15 июня 1389 на Косовом поле . Это сражение, закончившееся поражением соединенных вой­ск князя Лазаря и его союзников, стало ключевым событием сербской средневековой истории и вошло в сербский эпос как день национальной трагедии. Гибель князя Лазаря означала гибель самостоятельного сербского государства, которое просуществовало еще несколько месяцев под управлением вдовы князя Лазаря Милицы при несовершеннолетнем сыне Стефане Лазаревиче. Сербия стала вассалом Османской империи, а сестра князя была отдана в гарем султану. Стефан Лазаревич в 1402 получил титул деспота от византийского императора. Поддержав в качестве претендента на османский престол младшего сына султана Баязида I Мехмеда I, Стефан Лазаревич получил в награду право расширить границы своей деспотовины. Деспот Георгий Бранкович (1427–1456) безуспешно пытался сохранить остатки сербской государственности, налаживая отношения как с соседней Венгрией, так и с султаном Мурадом II , которому отдал в жены свою дочь. Однако после взятия турками Константинополя в 1453 новый султан Мехмед II Фатих в 1456 захватил деспотовину. После трехлетнего героического сопротивления пала крепость Смедерево, и в 1459 сербское средневековое государство прекратило свое существование.

Сербские земли в составе Османской империи. Большая часть сербских земель в XV–XVII вв., находившихся под управлением пашей, назначаемых султаном, входила в состав Румелийского эялета и была разбита на санджаки с центрами в городах — Смедерево, Вучитрн, Видин, Призрен и др. Санджаки свою очередь были поделены на административные единицы (нахии) и судебные округа (кадилуки). Военно-ленная система, являвшаяся стержнем османской государственности, позволяла рекрутировать в военное сословие, а также в государственный аппарат представителей разных национальностей, если они исповедовали ислам. Занимать государственные должности любого ранга, служить в армии могли только правоверные мусульмане. Немусульмане не могли владеть оружием, торговать, ездить верхом, а также несли тяжелое бремя дополнительных налогов: джизье — налог на всех мужчин от 7 до 70 лет за то, что они не служат в армии; отработочные налоги для помощи армии (фуражные, по строительству дорог и т. п.) и девширме («налог кровью») — до XVII в. раз в семь лет здоровых мальчиков 9–12 лет из христианских семей насильно забирали для службы в янычарском корпусе, обращая их в мусульманство. Один из таких мальчиков Мехмед-паша Соколлу (Соколович), выходец из крестьянской сербской семьи, был великим визирем и зятем султана Селима II . Его родственник Макарий при этом стал в 1557 православным сербским патриархом в восстановленной не без помощи Мехмед-паши Печской патриархии. Положение сербского народа в XVI в. было непростым, но все же не столь тяжелым, как в XV в., когда осколки сербской государственности постоянно находились в зоне боевых действий европейских сил и Османской империи. Людские жертвы и разрушения привели к оттоку населения в венгерские и венецианские владения, сербская знать была вынуждена переходить в ислам, духовенство находилось в тяжелом положении без государственного покровительства и доходов с монастырских земель — все это привело к изменению социальной и этнической ситуации в С. Относительно спокойный XVI в. был связан с расцветом Османской империи, ее успешными завоевательными походами, в которых принимали участие и сербы, например, во время венгерского похода Мехмеда-паши Соколовича в 1551. Особое значение для сохранения сербского национального самосознания имело возрождение в 1557 Печской патриархии, сопровождавшееся восстановлением разрушенных и строительством новых храмов. Однако недолгий расцвет Османской империи сменился ее упадком и усилением налогового гнета, что было причиной народного недовольства и бунтов.

В ходе Великой вой­ны 1683–1699 (см. Австро-турецкие вой­ны XVI–XVIII вв. ) австрийские вой­ска достигли Косово. После переговоров представителей австрийских властей с сербским патриархом Арсением III Черноевичем (1633–1706) сербы поднялись на борьбу с турецкой армией. После отступления австрийцев сербам грозили суровые карательные меры. Император Леопольд I Габсбург предложил им переселиться на освобожденные в ходе вой­ны земли, ранее захваченные турками у Венгерского королевства, и даровал им особые привилегии, согласно которым они могли свободно исповедовать православную веру, строить свои храмы, а также были освобождены от налогов. Исход нескольких десятков тысяч сербских семей во главе с патриархом Арсением из Старой Сербии (Косово и Метохия) на предоставленные им территории (Срем, Бачка и Банат, впоследствии получившие название Воеводина) был осуществлен в 1690 и получил название Великого переселения сербов. Центром сербской церковной организации в монархии Габсбургов стал город Сремские Карловцы. По указу российского императора Петра I в 1725 для преподавания в открывшейся там гимназии прибыли учителя из России (математик Э. Казачинский и филолог М. Суворов). В ходе Австро-турецкой вой­ны 1716–1718 австрийцам удалось взять Белград, и Белградский пашалык перешел под австрийское управление.

В 1737 в Русско-турецкую вой­ну 1735–1739 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII – XIX вв .) вступила монархия Габсбургов. На этот раз победа оказалась на стороне турецкой армии, и по Белградскому мирному договору 1739 Белградский пашалык был возвращен в состав Османской империи. Османские власти частично сохранили в крае австрийскую административную систему, в том числе и деление на 15 округов (нахий) во главе с обер-кнезами, а также сербскую милицию. Мирная передышка, длившаяся до 1788, позволила восстановить разрушенные вой­нами сербские села. Основной формой крестьянского хозяйства у сербов по-прежнему оставалась задруга — большая семья, или несколько семей, осуществляющих совместные сельскохозяйственные работы. На территории Старой Сербии (Косово и Метохия) положение сербского населения было более тяжелым, чем в Белградском пашалыке, особенно после закрытия в 1766 Печской патриархии. Единая сербская церковная организация была разрушена, сербские епархии переведены под юрисдикцию Вселенского патриарха. Сербский народ в монархии Габсбургов, Османской империи и в венецианских владениях подчинялся теперь разным церковным иерархам, что ограничивало развитие сербской национальной культуры, которая в основном развивалась в религиозной сфере.

В Русско-турецкой вой­не 1787–1791 Австрия была союзницей России в 1788–1790, они одержали победу и подписали русско-турецкий Ясский мирный договор 1791 и австро-турецкий Систовский мир. В соответствии с их статьями султан даровал Белградскому пашалыку широкие привилегии: право самим выбирать из своей среды сельских и окружных начальников, собирать и доставлять в Белград все виды податей. Была упорядочена система налогов, разрешалось строить новые церкви и создавать вооруженные милицейские отряды. Мусульманам было запрещено селиться в сербских селах. Так были заложены основы местного самоуправления сербов.

Реформы султана Селима III (1789–1807) вызвали сопротивление пашей окраинных пашалыков империи и бунты янычар, недовольных планируемой ликвидацией их корпуса. В 1802 Белградский пашалык был захвачен янычарами, они грабили население, упразднили местное самоуправление и другие привилегии, в конце января 1804 убили 70 сербских кнезов, которых подозревали в организации сопротивления, что стало поводом к началу Первого сербского восстания 1804 – 1813 под руководством Карагеоргия . Вначале восставшие выступали на стороне султана в его борьбе с мятежными янычарами, желая вернуть утраченные привилегии и изгнать мятежников из пашалыка, но после успешных военных операций повстанцы стали бороться за более широкие автономные права. С началом Русско-турецкой вой­ны 1806–1812 они начали переговоры с русским командованием о совместных боевых действиях и создании под покровительством России независимого государства во главе с сербской династией. В 1811 на скупщине в Белграде Карагеоргий был провозглашен наследственным правителем и верховным вождем сербского народа, началось формирование сербских институтов государственной власти — было создано правительство (Правительствующий совет) из шести министров. VIII-я статья русско-турецкого Бухарестского мирного договора 1812 предусматривала амнистию сербским повстанцам и признание автономии Сербского княжества. Но договор не был выполнен османской стороной, турецкие вой­ска жестоко подавили восстание и в сентябре 1813 заняли Белград. Тысячи сербов бежали из пашалыка в Австрийскую империю, а Карагеоргий и его воеводы нашли убежище в России. Один из сподвижников Карагеоргия кнез Милош Обренович возглавил Второе сербское восстание 1815 за автономию С., заставившее Порту пойти на переговоры с повстанцами и удовлетворить часть их требований. Милош Обренович узурпировал власть, по его приказу в 1817 был убит Карагеоргий.

С 1815 российские дипломаты вели переговоры с Османской империей о предоставлении автономии Сербии, включив этот пункт в русско-турецкую Аккерманскую конвенцию 1826 , но добиться этого удалось лишь после Русско-турецкой вой­ны 1828–1829. Согласно условиям Адрианопольского мирного договора С. стала автономным княжеством (1830), а Милош Обренович — ее первым официально признанным князем. С этого времени и до 1903 за власть в С. боролись две династии — Обреновичей и Карагеоргиевичей . В 1835 была принята Сретенская конституция, предоставившая сербам широкие права и свободы, что вызвало протесты российской и турецкой стороны. В 1838 автономное сербское княжество получило дарованную султаном так называемую Турецкую конституцию, по которой власть князя ограничивалась государственным советом. Несмотря на это Милош Обренович установил в княжестве авторитарное деспотическое правление, вызвавшее недовольство его окружения, и вскоре был изгнан из страны. После недолгого правления его юного сына Михаила на княжеский престол по решению народной скупщины в 1842 был возведен сын Карагеоргия — Александр I Карагеоргиевич . В разработке и становлении государственно-политических институтов С. активно участвовали разбогатевшие вожди восстаний, которые называли себя «уставобранителями», т. е. защитниками конституции. За 15 лет правления «уставобранители» укрепили государственно-бюрократическую систему и установили в стране полицейский режим. В 1844 был принят закон о защите частной собственности, что заложило основы для развития экономики государства. Быстрыми темпами формировался новый класс-страта — чиновничество, которое наделялось в С. особыми привилегиями, становясь мощной опорой режима. Наряду с чиновниками-администраторами государство нуждалось и в других специалистах. Сотни молодых людей в 1840–1850-е были отправлены за государственный счет для обучения за границу — преимущественно во Францию, Пруссию, Австрию, позже и в Россию. Вернувшись на родину, они приняли активное участие в жизни страны, создали первые сербские политические партии, определили внешнеполитический курс, заложили основы сербской экономики и культуры. Главная внешнеполитическая задача княжества — достижение полной государственной независимости и объединение всех сербских земель была сформулирована в 1844 в секретной правительственной программе «Начертание». Для решения этой задачи планировалось поднять общебалканское антитурецкое восстание и заручиться поддержкой великих держав.

Очередной кризис власти и смена династии произошли в ходе Святоандреевской народной скупщины, начавшей работу в Белграде 30 ноября 1858 (день Св. Андрея). Депутаты скупщины обвинили князя Александра Карагеоргиевича в злоупотреблении властью и в том, что скупщина не собиралась уже 10 лет. По решению собрания князь покинул С. На престол был вновь призван престарелый Милош Обренович, а после его смерти в 1860 к власти пришел его сын Михаил Обренович . В 1867 при активной поддержке России удалось добиться решения Порты о выводе турецких гарнизонов из крепостей С. Следующим шагом было создание тайного Балканского союза, включавшего Грецию, Черногорию, Румынию и лидеров освободительного движения в Боснии и Герцеговине и Болгарии. Его целью было совместное выступление балканских народов против Османской империи и раздел освобожденных территорий между союзниками. Убийство заговорщиками князя Михаила 29 мая 1868 помешало этим планам. На престол вступил его 14-летний родственник Милан Обренович . В 1868 регенты при несовершеннолетнем князе во главе с председателем либерального правительства Й. Ристичем (1831–1899) разработали проект новой конституции, принятой в 1869. С. объявлялась «конституционной монархией с народным представительством». Роль скупщины в политической жизни страны значительно возросла. Сербские социалисты С. Маркович (1846–1875) и А. Богосавлевич (1843–1880) предлагали собственные планы государственного строительства, считая возможным избежать бюрократизации и классовой дифференциации сербского общества, предлагали взять за основу общественного устройства задругу. Из социалистического круга сторонников С. Марковича вышли лидеры Радикальной партии, ставшей вскоре самой влиятельной политической силой С. Сторонники прозападного пути развития страны позже оформились в Прогрессивную партию. Борьба за власть между этими группировками, ставшими в начале 1880-х политическими партиями, стала основным содержанием внутриполитической жизни С. в конце XIX в.

Попытка реализации внешнеполитической программы «Начертание» была осуществлена сербским правительством в период Восточного кризиса 1875–1878. Сербия в союзе с Черногорией в июне 1876 объявили вой­ну Османской империи (см. Сербо-черногорско-турецкие вой­ны 1876–1878 ). Официальная Россия не поддержала эту балканскую инициативу. Вой­на вызвала сочувствие в широких кругах российского общества, начался сбор пожертвований, около 5 тыс. русских добровольцев отправились воевать в С. Возглавил это движение отставной русский генерал М. Г. Черняев , назначенный князем Миланом командующим Тимоко-Моравской армией. Поражение С. в октябре 1876 заставило российское правительство вмешаться и начать приготовления к вой­не с Османской империей. Победоносная для России вой­на 1877–1878 завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора 1878 . С. в этой вой­не была союзницей России, и она не была удовлетворена результатами соглашения. Сербские надежды на присоединение Боснии и Герцеговины, а также Старой Сербии не реализовались. Согласно условиям Берлинского трактата (см. Берлинский конгресс 1878 ) С. была признана независимым государством, однако скромные территориальные приращения в виде четырех новых округов площадью 11 тыс. кв. км с населением в 300 тыс. человек, вызвали разочарование в стране.

Независимая С. в конце XIX — начале XX в. Территория страны составляла теперь 48 тыс. кв. км, население было почти мононациональным, свыше 90 % из 2,5 млн ее жителей составляли сербы. Экономика страны носила аграрный характер, 84 % населения были заняты в сельском хозяйстве. Столица Белград насчитывала всего около 35 тыс. жителей. В 1882 князь Милан Обренович провозгласил себя королем, а Сербию королевством. У власти в 1880–1887 находились прогрессисты во главе с М. Пирочанацем и Ч. Миятовичем. Объявив своей целью преобразование патриархальной страны в современное европейское государство, они активно способствовали модернизации сербской экономики, развернули железнодорожное строительство, привлекали иностранные займы. Для реализации поставленных задач и борьбы с оппозицией они использовали полицейский режим, вели наступление на права скупщины, ужесточили цензуру и привлекали специальные военные подразделения для подавления беспорядков внутри страны.

Престиж короля Милана падал в связи с целым рядом его провалов во внутренней и внешней политике. В 1883 в стране было кроваво подавлено Тимокское восстание крестьян западной Сербии, недовольных проводимыми реформами. В его организации власти обвинили Радикальную партию, многие члены которой были арестованы, а ее лидер Н. Пашич был вынужден бежать из страны. Казнь двадцати участников восстания и массовые аресты вызвали возмущение в стране. Осенью 1885 король Милан развязал непопулярную в народе Сербско-болгарскую вой­ну 1885–1886 , поражение в которой заставило Милана искать пути выхода из кризиса в переговорах с руководством Радикальной партии. Программа партии предусматривала изменение конституции, расширение местного самоуправления на основе локальных скупщин и создание демократического государства, в котором не было бы расслоения общества, неуправляемой капитализации и пауперизации. Лидеры партии выдвинули жесткие требования: принятие новой конституции и отречение короля от престола. Милан был вынужден согласиться. В декабре 1888 была принята новая конституция, которая расширяла права граждан, гарантировала политические свободы, отменяла смертную казнь за политические преступления, а также запрещала присваивать или признавать любые титулы, были существенно расширены права местного самоуправления. В январе 1889 король Милан отрекся от престола в пользу своего 12-летнего сына Александра и был выслан из страны. При малолетнем короле был создан регентский совет из трех наместников, одним из которых вновь стал Й. Ристич. Радикальные кабинеты находились у власти до 1892. 1 апреля 1893 король Александр совершил государственный переворот, объявив себя совершеннолетним и распустив регентский совет, и вернул конституцию 1869. За следующие 10 лет в стране произошло усиление личного режима короля и сменилось 15 правительственных кабинетов, что способствовало росту оппозиционных настроений, в том числе и в офицерской среде.

С 1878 в стране последовательно проводился курс на модернизацию, прежде всего в сельском хозяйстве, где развивалось племенное скотоводство и активно использовались новые приемы агротехники. Осуществить эти нововведения смогли специалисты, подготовленные в основном за границей (ветеринары, агрономы, землеустроители и др.). С 1884 в стране началось строительство железных дорог, протяженность которых к началу ХХ в. составила 600 км. В бюджете на просвещение и развитие культуры выделялось 7 %. Быстрыми темпами развивалась средняя школа, было введено обязательное начальное бесплатное образование, в том числе и для девочек, что способствовало росту общей грамотности населения. С 1878 начинается активное сближение С. и Австро-Венгрии, с которой в 1881 были подписаны торговая и таможенная, а в 1882 — секретная военная конвенция, вызвавшая недовольство российской стороны. С. после оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины имела с ней наиболее протяженную государственную границу, к тому же 60 % сербского импорта и 93 % экспорта приходились именно на эту страну. Зависимость от нее выражалась и в банковско-кредитной системе (крупнейшим банком С. был венский «Лагербанк»). Проавстрийский курс властей в обществе воспринимался неоднозначно. Недовольство режимом Александра Обреновича обострилось после его сомнительной женитьбы в 1900. В ходе государственного переворота, совершенного тайной офицерской организацией, король Александр и королева Драга были зверски убиты в мае 1903. Это преступление вызвало возмущение в европейских монархических кругах, послы многих стран покинули в знак протеста С. Лишь благодаря усилиям российской дипломатии удалось к 1906 нормализовать ситуацию и добиться возобновления дипломатических отношений С. с европейскими государствами. Сразу после переворота в страну вернулся Петр I Карагеоргиевич , который был провозглашен королем. С 1911 соправителем короля Петра стал его сын, принц Александр I Карагеоргиевич . В этот период активизировалась внешняя политика С., окончательно определилась ее международная ориентация с опорой на Россию и военный блок Антанты . Внутреннее развитие С. в начале ХХ в. шло очень интенсивно во всех областях, чему способствовало активное сближение с Россией и Францией. Франция предоставила С. в 1906–1912 кредиты на общую сумму 495 млн франков. Это позволило не только продолжать перевооружение армии, но и выйти из экономического кризиса, вызванного таможенной вой­ной, объявленной Австро-Венгрией, и устранить жесткую зависимость от австрийского рынка.

Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1908 вызвала новое обострение сербо-австрийских отношений. С этого времени сербским руководством вынашивался план прорыва в сторону Старой Сербии (Косово) и выхода к Адриатическому морю путем присоединения североалбанских территорий. Национальная задача возвращения Старой Сербии смыкалась с идеей передела Македонии. Будущий раздел этого спорного региона стал одной из целей нового Балканского союза, который был заключен С., Болгарией, Грецией и Черногорией в 1911–1912.

1-я Балканская вой­на (см. Балканские вой­ны 1912 – 1913 ) началась 9 октября 1912 с выступления Черногории, 18 октября ее поддержали все остальные государства-союзники, в том числе и С., обнародовав манифесты о начале вой­ны с Турцией. Турция потерпела поражение и уже 3 декабря была вынуждена заключить перемирие. Решение о территориальном переделе на Балканах принимали собравшиеся в Лондоне представители великих держав. Лондонский прелиминарный договор от 30 мая 1913 наряду с предполагаемым разделом освобожденных союзниками земель создавал государство Албания, что лишало С. возможности выхода к морю путем присоединения Сев. Албании. Сербское правительство решило компенсировать крушение этих планов, предприняв передел территорий Македонии в свою пользу. Это вызвало протест Болгарии, и болгарские вой­ска 30 июня 1913 без объявления вой­ны выступили против С. Началась 2-я Балканская межсоюзническая вой­на, в ходе которой бывшие союзники дрались за передел отвоеванных у Османской империи территорий. Болгарские вой­ска была разбиты в течение нескольких дней. 10 августа был подписан Бухарестский мирный договор 1913 , определивший новые границы на Балканах. С. получила общую границу с Черногорией, ее территория увеличилась почти в два раза — до 87 тыс. кв. км, а население — с 2,9 млн до 4,4 млн человек. С включением земель, населенных албанцами, турками и македонцами, С. стала многонациональным и поликонфессиональным государством. Результаты вой­ны не удовлетворили националистические круги С. Тайная организация сербских офицеров «Объединение или смерть» (известная также под названием «Черная рука»), действовавшая с 1911, настаивала на реванше в Боснии и Герцеговине и готовилась к новой вой­не с Австро-Венгрией.

С. в Первой мировой вой­не. 28 июня 1914, в день 525-й годовщины Косовской битвы, в Боснии и Герцеговине, являвшейся частью Австро-Венгрии, были назначены военные маневры. В этот день один из участников молодежной террористической организации «Молодая Босния» Г. Принцип застрелил прибывших в Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда и его супругу. И хотя это была внутренняя проблема австрийских властей, поскольку Принцип был подданным их страны, обвинение в подготовке убийства было предъявлено С. Связь Принципа с сербской тайной организацией «Объединение или смерть» («Черная рука») было очевидным. Сербскому правительству 23 июля 1914 был предъявлен австрийский ультиматум из 11 пунктов, в котором содержались требования немедленного расследования этой связи и наказания виновных, а также запрета любой антиавстрийской пропаганды. Назначался срок в 48 часов для ответа о приеме условий ультиматума полностью и безоговорочно. Сербское правительство приняло все пункты ультиматума кроме требования проводить расследование в С. силами австрийских следователей. В ответ Австро-Венгрия 25 июля объявила вой­ну С. Солидарная с С. Россия 28 июля начала мобилизацию своих вой­ск. Германский император в свою очередь 1 августа объявил вой­ну России. 3 и 4 августа в вой­ну вступили Франция и Великобритания. Из локальной австро-сербской вой­ны она сразу же переросла в общеевропейский, а затем и мировой конфликт — Первую мировую вой­ну 1914–1918 . С. не была готова к вой­не, поскольку не прошло и года после окончания 2-й Балканской вой­ны, и все силы были брошены на решение задачи инкорпорации и обустройства приобретенных обширных территорий. 2 августа австрийские вой­ска начали наступление, переправившись через пограничные реки Саву и Дунай, и подвергли бомбардировке Белград. Сербское правительство, парламент, министерства и посольства союзных стран были уже перемещены из Белграда на юг, в Ниш, который стал до конца 1915 временной столицей С. Вой­на началась как австро-сербская, и в этом качестве как «субвой­на» или «вой­на в вой­не» продолжалась до ноября 1918. 1914 принес Сербии успех на австрийском фронте. Победа в сражении в районе Церского хребта (16–19 августа) позволила сербской армии на время оттеснить австро-венгерские вой­ска, наступавшие с севера и запада. В декабре победа в Колубарской битве, а также успехи на Дринском направлении позволили сербам перейти в наступление и 15 декабря освободить захваченный австрийцами Белград. С этого времени почти десять месяцев на сербском фронте царило затишье. Но 14 октября 1915 вой­ну С. объявила Болгария. В ноябре 1915 сербская армия потерпела сокрушительное поражение от союзных вой­ск Австро-Венгрии, Германии и Болгарии. К концу 1915 вся территория С. была оккупирована Австро-Венгрией и Болгарией. Однако С. не капитулировала, ее армия, правительство и большая часть мирного населения покинули страну, совершив чудовищный по тяжести и жертвам зимний переход через горы Албании к Адриатическому побережью. Сербская катастрофа 1915 вызвала прямое вмешательство российского императора Николая II, потребовавшего от союзников немедленной эвакуации остатков сербской армии с Адриатического побережья. В противном случае он заявлял, что Россия прекратит военные операции на Восточном фронте. Ультиматум этот возымел действие, и истощенные, больные сербские солдаты и сопровождавшее их мирное население были вывезены в январе в 1916 на остров Корфу и в Бизерту на французских судах. С ноября 1915 до лета 1918 сербское правительство, армия, Генеральный штаб, король и принц-регент Александр находились в изгнании. В конце лета 1916 сербская армия, переброшенная после переформирования с о. Корфу на Салоникский фронт, участвовала вместе с союзными французскими и английскими вой­сками в боевых действиях. С июля 1916 до января 1918 на Салоникском фронте воевали и две русские дивизии, одна из которых сражалась бок о бок с сербскими вой­сками. Несмотря на большие потери, сербские вой­ска одержали ряд побед на стратегически важных направлениях. Осенью 1917 из России на Салоникский фронт союзными судами были доставлены солдаты Сербского добровольческого корпуса. 1 ноября 1918 сербская армия освободила Белград. С. в результате вой­ны единственная из стран-победительниц полностью изменила не только свои территориальные границы, но и политический статус — из достаточно гомогенного в национальном и конфессиональном отношении государства превратилась в основу поликонфессиональной и мультинациональной державы — Королевства сербов, хорватов и словенцев, Королевство СХС (см. в ст. Югославия ).

С. в составе Королевства СХС и Королевства Югославия. По окончании вой­ны С. как страна-победитель должна была принять участие в Парижской мирной конференции 1919–1920 . Но на конференцию явилась уже делегация Королевства СХС. Государство появилось в результате объединения 18 ноября 1918 Черногории с С. и присоединившейся к ним 25 ноября Воеводины. 1 декабря 1918 к сербскому королю с просьбой о вхождении в новое государство обратилась делегация созданного в конце октября 1918 на землях югославянских народов Австро-Венгрии Государства словенцев, хорватов и сербов. Во главе Королевства СХС находилась сербская династия Карагеоргиевичей. Идея создания государства в таких границах была оформлена еще летом 1917 на о. Корфу, где представители сербского правительства и Югославянского комитета подписали совместную декларацию. Однако реализация этого проекта столкнулась с противодействием как некоторых европейских стран, так и с оппозицией ряда политических деятелей югославянских земель Австро-Венгрии. Курс на создание самостоятельного хорватского государства, например, отстаивал лидер Крестьянкой партии Хорватии С. Радич . Несмотря на это королевство СХС было создано и признано в ходе работы Парижской конференции. За ним были закреплены территории Словении, Хорватии, Славонии, Воеводины, Боснии и Герцеговины и значительной части Далмации. Таким образом, С. оказалась центром собирания югославянских земель, а Белград — столицей нового государства.

Территория Королевства СХС составляла около 248 тыс. кв. км, население — 11,9 млн человек разных национальностей и конфессий. В стране проживали кроме сербов, хорватов и словенцев, вынесенных в название государства, также венгры, немцы, албанцы, румыны, словаки, русины, италь­янцы, турки, русские и другие народы. В религиозном плане страна также была неоднородной. В 1921 в стране проживали 46,7 % православных, 39,3 % католиков, 11,2 % мусульман, а также представители других конфессий — протестанты, греко-католики, иудеи. Государственным языком в стране стал сербско-хорватский.

В 1921 в день Св. Вида была принята Конституция нового государства, получившая название Видовданской. Она была направлена на усиление центральной власти и определяла круг полномочий короля, одновременно являвшегося верховным главнокомандующим. Право избирать депутатов в однопалатный парламент (скупщину) получили мужчины, достигшие 21 года. Государство делилось на 33 административных округа. Предполагалось, что такая административная дробность должна нивелировать национальные различия и способствовать интеграции новых территорий в единое государство. Перед правительством нового государства стояла задача выравнивания уровней разных в экономическом, политическом и культурном плане территорий королевства. Унификация во всех областях функционирования государства проходила непросто, мешали ей и партийные разногласия. Оппозицией сербской Радикальной партии и правительству выступала объединенная Крестьянская демократическая коалиция, куда вошла партия С. Радича и партия С. Прибичевича, лидера австрийских сербов. Их конфликт достиг апогея 20 июня 1928, когда во время заседания скупщины черногорский депутат П. Рачич смертельно ранил С. Радича, убил и ранил нескольких его сподвижников. Эти события стали поводом для короля Александра ввести в январе 1929 режим личной диктатуры и запретить деятельность всех политических партий.

В 1930 страна была переименована в Королевство Югославия и получила новое административное деление на 9 бановин, названных преимущественно по протекающим там рекам. Эти меры должны были способствовать формированию единого югославского народа. Сербские земли попали в разные административные единицы. Центр страны был разделен на четыре бановины: Врбасскую, Дринскую, Моравскую и Дунайскую, а в Вардарскую бановину помимо Македонии входили Косово и часть земель Южн. Сербии, Зетская бановина наряду с Черногорией включала Герцеговину и часть Метохии, а также Дубровник. Белград с окрестностями, Земун и Панчево составляли отдельную административно-территориальную единицу. Исторические и этнические границы при создании бановин не соблюдались, за исключением Дравской бановины, которая была преимущественно словенской. Это вызвало недовольство национальных политических элит. Так, хорватские политики настаивали на федеративном устройстве государства и требовали большей автономии Хорватии на основе государственного исторического права. В результате в 1939 была создана отдельная Хорватская бановина, объединившая Савскую и Приморскую бановины, а также часть территорий Зетской, Дринской, Врбасской и Дунайской бановин. Однако и это компромиссное решение не сняло межнационального напряжения в Королевстве. Идея создания единого югославского народа встретила на своем пути множество препятствий.

По мнению историков, именно среди сербов создание единой нации являлось высшей целью государственной политики, что привело к разделению сербского народа на сторонников югославизма и защитников сербской национальной идентичности. Сербы составляли в стране около 40 % населения, но территориально были разобщены, а на смену идее Великой Сербии и объединения всех сербов в одном государстве пришла идеология интегрального югославизма. В это время значимым фактором для единения сербов имела воссозданная в 1920 Сербская патриархия, под чьей юрисдикцией находились все православные епархии С., Черногории и бывших австро-венгерских земель.

Новая конституция была дарована королем 3 сентября 1931, по ней скупщина состояла из двух палат — сената и народной скупщины. Большинство членов сената назначались лично королем. Политические партии возобновили свою работу. В это же время за рубежом, в Болгарии, Венгрии, Италии, нашли пристанище лидеры националистических антиюгославских группировок, которые готовили диверсии и террористические акты. В результате такого теракта, подготовленного хорватскими и македонскими заговорщиками, 9 октября 1934 в Марселе были убиты король Александр и сопровождавший его министр иностранных дел Франции Ж. Л. Барту .

Новым королем Югославии был провозглашен 11-летний старший сын Александра Петр II Карагеоргиевич . При малолетнем короле было создано регентство, где главную роль играл двоюродный брат короля Александра принц Павел (1893–1976). В стране активизировалось соперничество политических партий, объединившихся в два противостоящих блока. Один, возглавляемый лидером Хорватской крестьянской партии В. Мачеком, выступал за изменение конституции, расширение автономных прав Хорватии и федеративное переустройство страны. Во главе другого блока, Югославского радикального союза, стоял премьер-министр страны М. Стоядинович , предлагавший продолжить политику короля Александра в духе интегрального югославянства. Правительство Стоядиновича просуществовало до 1939, потеряло поддержку значительного числа православных избирателей за одобрение Конкордата с Ватиканом, ему на смену пришло правительство Д. Цветковича , начавшее переговоры с В. Мачеком о реорганизации административной системы Югославии. В результате 26 августа 1939 было подписано так называемое соглашение Цветкович — Мачек, по которому была создана Хорватская бановина, получившая широкие автономные права. В тот же день был сформирован новый правительственный кабинет, в котором В. Мачек занял пост вице-премьера. Начавшаяся через несколько дней Вторая мировая вой­на, заставила правительство определить свою внешнеполитическую позицию. Югославия заявила о своем нейтралитете, хотя вскоре оказалась окруженной союзниками стран «Оси» и странами, ими захваченными.

Сложные отношения были у Югославии с СССР, дипломатические отношения между ними были установлены лишь в 1940, что объяснялось тем, что в Югославии находилось около 50 тыс. послереволюционных эмигрантов из России. С. способствовала возрождению русской религиозной жизни с центром в Сремских Карловцах, в Белой Церкви (Бела-Црква) располагался штаб армии П. Н. Врангеля , дети эмигрантов посещали русские детские сады, обучались в русских гимназиях, кадетских корпусах и женских институтах. Все это делало Югославию в глазах советских деятелей недружественным государством.

Власти Германии в 1940–1941 настаивали на присоединении Югославии к Берлинскому пакту 1940 . С целью урегулировать ситуацию в начале марта 1941 в Берлин отправился принц-регент Павел для личной встречи с А. Гитлером . В результате 25 марта в Вене был подписан протокол о присоединении страны к Тройственному пакту. Это решение вызвало широкие протестные выступления в стране, и 27 марта группой военных был совершен государственный переворот. Семнадцатилетний Петр II был провозглашен совершеннолетним, а принц Павел и кабинет Цветковича-Мачека отстранены от власти, премьер-министром был назначен генерал Д. Симович . 5 апреля 1941 в Москве был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Королевством Югославия. 6 апреля 1941 Германия напала на Югославию, начав с воздуха массированные бомбардировки Белграда.

С. во Второй мировой вой­не. Силы были не равны, и гитлеровская Германия при поддержке союзных италь­янских и болгарских вой­ск оккупировала страну. 12 апреля югославское правительство вместе с молодым королем выехало за границу, 17 апреля 1941 был подписан акт о капитуляции. Югославия оказалась разделена на оккупационные зоны. На большей части территории С. было создано марионеточное государство под протекторатом Германии, во главе которого встал генерал югославской армии М. Недич (1877–1946), заявивший, что желает таким образом сохранить хотя бы ядро С. от расчленения. Фактически страна находилась под конт­ролем германских оккупационных властей, хотя были созданы и собственные военные формирования — Сербский добровольческий корпус и Сербская государственная стража.

Правительство и король обосновались в Лондоне, откуда заявляли о необходимости продолжения борьбы против оккупантов. Часть не признавших капитуляцию страны офицеров и солдат югославской королевской армии во главе с полковником Д. Михаиловичем (1893–1946) решили начать вооруженное сопротивление. В середине мая 1941 их отряд расположился в горах массива Равна Гора, откуда и началось так называемое равногорское движение четников. Вскоре им удалось освободить от оккупантов значительные районы страны. Югославское королевское правительство в эмиграции признало равногорское движение, присвоив Михаиловичу звание генерала, командующего Югославской армией на родине. С 1942 Велико­британия начала активное сотрудничество с четниками, снабжая их оружием, помогая организации новых армейских формирований. С июля 1941 отряды четников выступали единым фронтом с партизанским движением под руководством коммунистов, возглавляемых И. Броз Тито , но с ноября 1941 между ними начались серьезные конфликты, приведшие фактически к гражданской вой­не. Боевые действия партизан и четников разворачивались как в С., так и на территории образованного при поддержке гитлеровской Германии в апреле 1941 Независимого Государства Хорватия (НГХ), во главе с А. Павеличем , присоединившегося к Тройственному пакту. На территории НГХ были созданы концентрационные лагеря для сербов, евреев, цыган и антифашистов. Сербское население подвергалось дискриминации и депортации из НДХ в С. Карательные отряды усташей грабили и жгли сербские села, убивали мирных жителей. Геноцид сербского народа вызвал ответные акции со стороны четников и партизан, сражавшихся как с усташами, так и с хорватской регулярной армией «Домобран». Партизаны Тито постепенно набирали силу и сумели создать Народно-освободительную армию Югославии (НОАЮ). В ноябре 1942 партизанское руководство сформировало Антифашистское вече народов Югославии (АВНОЮ), поставившее задачу создания после освобождения страны от оккупантов нового федеративного демократического государства. 29 ноября 1943 в ходе работы 2-й сессии АВНОЮ было создано новое правительство Югославии во главе с И. Броз Тито, которое должно было после окончания вой­ны заняться переустройством государства на республиканских и демократических началах. Был принят герб и флаг нового государства, и даже начали печататься денежные купюры с новой символикой. Новое правительство поддерживало контакты с СССР и в феврале 1944 приняло советскую военную миссию. Осенью 1944 на территорию Югославии вступили части Красной армии, которые вместе с формированиями НОАЮ 20 октября 1944 освободили Белград. Начались переговоры правительства Тито с эмигрантским правительством в Лондоне, в результате которых было решено создать временное коалиционное правительство (соглашение Тито — Шубашича). Предполагалось, что конкретные вопросы переустройства государства будут решены после вой­ны. Югославия была окончательно освобождена 15 мая 1945.

С. в составе ФНРЮ и СФРЮ. 1945–1991. Учредительная скупщина, где доминировали члены Коммунистической партии Югославии (КПЮ, см. в ст. Союз коммунистов Югославии ), 29 ноября 1945 провозгласила создание нового государства — Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ). Фактически это означало ликвидацию монархии, введение республиканской формы правления и однопартийной системы. 31 января 1946 была принята конституция нового государства. Федеративное государство состояло из шести республик: Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории. Республика С. была в свою очередь федеративной и включала автономный край Воеводину и автономную область Косово и Метохию (впоследствии ставшую автономным краем). Каждая республика имела свою конституцию, правительство и парламент. Для строительства нового государства на первом этапе была принята советская модель. С целью передачи опыта в страну прибыли советские гражданские и военные специалисты. В аграрной области экспроприация коснулась лишь крупных хозяйств, преимущественно немецких собственников в Воеводине, которые были депортированы из страны. Здесь создавались крупные коллективные аграрные хозяйства, в которых должны были работать безземельные переселенцы из других районов страны. Перенесение центра тяжести на индустриальное строительство шло поначалу за счет аграрных отраслей, вводилась практика изъятия зерна по фиксированным ценам, создавались сельскохозяйственные задруги по образцу советских колхозов. Это вызывало недовольство и сопротивление сельских жителей, традиционно являвшихся мелкими земельными собственниками. В результате в 1953 советская практика реорганизации сельского хозяйства была отменена.

Во внешней политике ФНРЮ ориентировалась на СССР и страны советского блока, развивая с ними всестороннее сотрудничество. Разрыв отношений с СССР произошел летом 1948 в результате конфликта, связанного с нежеланием югославских коммунистов следовать жесткому диктату сталинского руководства, стремившегося контролировать все стороны югославской жизни. Конфликт 1948 привел к гонениям на тех югославских коммунистов, кто поддерживал Советский Союз. Начался процесс выработки собственного пути строительства социализма, основой которого стали рабочее самоуправление на производстве и неприсоединение к военно-политическим блокам во внешней политике. В 1952 КПЮ была переименована Союз коммунистов Югославии (СКЮ). Однопартийная система в стране означала монополию СКЮ на все стороны жизни, прежде всего в идеологии.

В 1963 была принята новая Конституция и страна получила новое название — Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Это название сохранялось до 1991. Конституция констатировала социальные достижения страны — вводился оплачиваемый отпуск, 42-часовая рабочая неделя, право на труд и образование. Для государственных чиновников предусматривалась ротация при занятии должностей, что должно было препятствовать складыванию номенклатуры в стране. Конституция и вносимые позже поправки расширяли права трудовых коллективов в духе самоуправленческого социализма.

В 1960-е — начале 1970-х СФРЮ достигла больших успехов. Была практически ликвидирована неграмотность, созданы новые высшие учебные заведения. В С. открылись университеты в городах Нови-Сад, Приштина и Ниш. Вместе с тем в С. нарастала волна недовольства в связи, как казалось, с дискриминацией сербов в федерации. Это касалось особенно репрессий в отношении политических лидеров сербского происхождения — смещение в 1966 с поста министра госбезопасности А. Ранковича (1909–1983) и увольнение ряда его сотрудников было воспринято в обществе как антисербская кампания. Не меньший резонанс вызвала и так называемая расправа с сербскими либералами — в 1971 были исключены из партии и смещены со своих постов руководители Союза коммунистов Сербии (СКС) М. Никезич (1921–1991) и Л. Перович (1933–2022).

К середине 1960-х промышленный рост в стране начал замедляться, возникла безработица. Около 1 млн югославских рабочих вынуждены были искать работу за границей — в Германии, Австрии, Швеции и других странах, около 300 тыс. из них были сербами.

В 1974 была принята новая Конституция, по которой республики получили более широкие права. Для республики С. серьезным нововведением, сыгравшим впоследствии огромную роль в распаде страны, явилось приравнивание автономных краев Воеводины и Косово к республикам. Республика фактически стала субфедерацией в составе югославской федерации, а автономные края получили полную самостоятельность. Воеводинский сепаратизм выражался умеренно, а вот руководство Косово стало активно пропагандировать идею независимости края. Албанское население доминировало в численном отношении, что давало руководству края основание требовать все больших прав албанскому языку и приоритета албанцам в занятии государственных должностей. Раздавались даже призывы выхода Косово из СФРЮ и присоединения к Албании. Выступления албанских националистов активизировались в 1970–1980-е гг. на волне роста националистических движений в стране в целом, прежде всего в 1971 в Хорватии.

В 1980 умер многолетний глава государства И. Броз Тито. В руководство страны и партии была введена система ротации — смены на руководящих постах страны поочередно представителей всех республик и краев страны. Эта мера должна была сгладить усилившиеся националистические и сепаратистские настроения. Страна оказалась в тяжелой экономической ситуации, связанной с большой внешней задолженностью. Руководители Словении и Хорватии, наиболее развитых в экономическом отношении республик, стали заявлять о нежелании финансировать дотационные регионы, что в первую очередь относилось к Косово. В 1986 в Сербии председателем Центрального комитета Союза коммунистов Сербии (ЦК СКС) стал С. Милошевич , ранее возглавлявший белградский городской комитет партии. Он активно выступал против сепаратистских настроений в Косово. В 1987 участвовал в урегулировании сербо-албанского конфликта в крае. В марте 1989 в результате изменения Конституции Социалистической Республики Сербия были урезаны автономные права Воеводины, Косово и Метохии. Это вы­звало новые волнения в Косово, достигшие апогея в ходе празднования 600-летней годовщины Косовской битвы. В результате в Косово было введено военное положение. В мае 1989 Милошевич был избран председателем Президиума республики С. в составе СФРЮ.

В 1990 словенское руководство за­явило о выходе республики из СФРЮ на основании проведенного в стране плебисцита. В январе 1990 словенская и хорватская делегации покинули XIV съезд СКЮ в знак протеста против национальной политики партии, что означало кризис СКЮ. Начинался распад политической системы страны, в которой стали создаваться новые партии. С. Милошевич возглавил в 1990 Социалистическую партию С., одержавшую убедительную победу на первых в Республике Сербия (РС) многопартийных выборах. В 1991 и 1992 после заявлений об одностороннем выходе из СФРЮ Словении, Хорватии, а затем Боснии и Герцеговины по приказу С. Милошевича в эти республики были введены федеральные вой­ска. Однако эти меры не помогли, и Словения и Хорватия заявили о своем суверенитете. Если в случае Словении дело ограничилось десяти­дневным вооруженным конфликтом, то на территории Хорватии, а также Боснии и Герцеговины развернулась настоящая вой­на, где с одной стороны воевала Югославская народная армия, а с другой — армии новых государств. Эти внутриюгославские вой­ны в Хорватии (1991–1995) и в Боснии и Герцеговине (1992–1995) привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и массовому бегству сербов из Хорватии и Боснии и Герцеговины в С.

27 апреля 1992 на обломках бывшей СФРЮ было создано новое федеративное государство — Союзная республика Югославия (СРЮ), в составе РС с двумя автономными краями (Воеводиной и Косово) и Республики Черногория. Была принята конституция нового государства, преду­сматривающая самостоятельность двух республик. Положение в новом государстве было тяжелым, поскольку против него были введены санкции в ответ на ведение боевых действий в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Страна была наводнена беженцами из охваченных вой­ной районов, экономика находилась в плачевном состоянии, росла инфляция. Санкции были сняты 1 октября 1996 после международного урегулирования ситуации в Боснии и Герцеговине. Ситуация в Косово продолжала обостряться. В 1992 было создано непризнанное Белградом правительство Косово, возглавляемое профессором И. Руговой (1944–2006). В 1995 в крае была сформирована Освободительная армия Косово (ОАК), которая начала боевые операции против сербского населения края. После того как в феврале 1998 года началась военная кампания сербских вооруженных сил против ОАК, стремившейся к отделению края от С., руководство НАТО предупредило о начале бомбардировок С. в случае, если из Косово не будут выведены вой­ска. После неудачи переговоров сторон в феврале-марте 1999 во Франции, в Косово был введен сорокатысячный контингент сербской армии, начавший боевые действия против ОАК. В ответ 24 марта 1999 вой­ска НАТО начали массированные воздушные бомбардировки СРЮ, продолжавшиеся до 10 июня 1999. В результате пострадали не только военные объекты, но и гражданские сооружения, и дома мирных жителей, погибли по разным данным около 2 тыс. человек, среди которых сотни детей. Были разрушены десятки фабрик и заводов, экономике страны был нанесен значительный ущерб. Белградские власти были вынуждены вывести свои вой­ска из Косово и разрешить ввод в край многонациональных международных сил под эгидой НАТО — КФОР.

Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии в мае 1999 обвинил С. Милошевича в преступлениях против человечества, ответственности за убийства и насильственную депортацию этнических албанцев. На выборах 2000 президентом СРЮ был избран лидер Демократической партии С. (ДПС) В. Коштуница (род. в 1944), а 1 апреля 2001 Милошевич был арестован, доставлен в Гаагу и выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии для судебного разбирательства.

В 2003 с карты исчезло название Югославия. С. и Черногория 4 февраля 2003 образовали новое государство — Государственный Союз С. и Черногории, население которого составляло 10 млн человек, а государственным языком объявлялся сербский. В составе РС находились два автономных края — Воеводина, Косово и Метохия. Союзные органы власти располагались в Белграде, а общий судебный орган С. и Черногории — в Подгорице, столице Черногории. Конституция С. и Черногории, принятая 4 февраля 2003, предусматривала избрание союзного президента и наличие союзных министерств обороны и иностранных дел. В марте 2003 президентом союзного государства был избран черногорец С. Марович. Обе республики сохраняли определенную самостоятельность, прежде всего в экономических вопросах, имели свои центральные банки и использовали разную валюту — в С. сербский динар, в Черногории — евро. Союз создавался сроком минимум на три года, после чего каждая из республик имела право провести референдум и решить, сохранять ли далее союзные отношения. По результатам проведенного 21 мая 2006 референдума парламент Республики Черногории провозгласил 3 июня 2006 независимость и выход из состава союза, а 5 июня 2006 парламент РС заявил о независимости страны. В июле 2006 обе страны были приняты в ООН. Многоэтапный распад Югославии стал тяжелым периодом в сербской истории. Сербский народ вне С. был разделен теперь уже государственными границами, оказавшись в составе новых независимых государств.

В октябре 2006 была принята новая конституция С. В 2004–2012 президентом Сербии был председатель ДП Б. Тадич (род. в 1958), Сербия получила статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС), визы для граждан С. при въезде в страны Шенгенской зоны были отменены. В 2012–2017 страну возглавлял основатель националистической Сербской прогрессивной партии (СПП) Т. Николич (род. в 1952). С 1 июня 2017 президентом является председатель СПП А. Вучич (род. в 1970). С. стремится вступить в ЕС, при этом поддерживает дружеские отношения с Россией и не присоединилась к принятым против нее санкциям.

В независимой С. продолжала сохраняться косовская проблема. Власти Косово взяли курс на выход из состава РС. Сербское руководство на протяжении многих лет пыталось при помощи международных посредников установить диалог с косовскими властями в деле нормализации положения и безопасности сербского населения Косово.

Бывший полевой командир ОАК Х. Тачи (р. 1968) создал Демократическую партию Косово (ДПК), которая конкурировала с более умеренной партией И. Руговы — Демократической лигой Косово (ДЛК), образованной еще в 1989. После смерти в 2006 И. Руговы, который с 2002 был президентом самопровозглашенной Республики Косово, находящейся под контролем войск НАТО, стала набирать силу партия Тачи. 17 февраля 2007 была провозглашена независимость Косово, а Тачи занял пост премьер-министра (до 2014). В 2016 он был избран президентом Косово, но в 2020 вынужден был уйти в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями Гаагским судом по расследованию преступлений в Косово и вскоре был арестован. С 5 ноября 2020 и. о. президента является получившая юридическое образование в США В. Османи (р. 1982), член ДЛК. Премьер-министр Республики Косово А. Хоти, также член ДЛК, подписал 4 сентября 2020 в США с президентом С. А. Вучичем в присутствии президента США Д. Трампа договор о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, предусматривающий свободное транспортное сообщение между ними и присоединение Косово к так называемой Малой Шенгенской зоне.

В 2022–2023 обострились сербо-косовские отношения на севере Косово, вызванные истечением 1 августа 2022 срока соглашения о регистрационных знаках для сербских автомобилей, въезжающих в Косово. Летом 2022 сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а в конце декабря власти Косово привели в боевую готовность свои вооруженные силы. Для разрешения конфликта 20 января 2023 в Белграде состоялись переговоры по поиску достижения окончательного и всеобъемлющего договора Сербии и Косово с участием представителей ЕС, США, Франции, Германии и Италии. Однако столкновения сербов северного Косово с косовской полицией продолжились весной и летом 2023.

Лит .: Погодин А. Л. История Сербии. СПб., 1909; Историја српског народа. Књ. I–VI. Београд, 1981–1983; Ћоровиħ В. Историја Срба. Књ. 1–3. Београд, 1989; Писарев Ю. А. Сербия на Голгофе и политика великих держав. М., 1993; Чиркович С. Сербия. Средние века. М., 1996; Данченко С. И. Развитие сербской государственности и Россия. 1878–1903 гг. М., 1996; Историjа српске државности. Књ. 1–3. Нови Сад, 2000–2001; Екмечиħ М. Дуго кретање између клања и орања.Историја Срба у Новом веку (1492–1992). Београд, 2007; Силкин А. А. Королевство сербов, хорватов и словенцев: на пути к диктатуре (1918–1929). СПб., 2008; Чиркович С. История сербов. М., 2009; Югославия в XX веке. Очерки политической истории. М., 2011; Никифоров К. В. Сербия на Балканах. ХХ век. М., 2012; Его же От Сербии до Сербии. В поисках модернизации. Конец XIX — начало XXI в. М., 2021. Л. В. Кузьмичева .