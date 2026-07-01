СЕРАПИС (др.-греч. Σέραπις)

Египетское божество, культ которого был популярен в эллинистическое и римское время.

Имя Сераписа происходит от Осораписа, которого почитали в Мемфисе (собственно говоря, его имя – Осирис-Апис, умерший и сопричисленный Осирису священный бык Апис). Серапис – бог-спаситель, избавляющий от опасностей и болезней. Птолемей I, ставший царем Египта после смерти Александра Великого, установил культ Сераписа в Александрии, откуда он распространился по Египту, а затем и по всему миру. В его создании принимали участие два жреца – грек Тимофей и египтянин Манефон, и культ сочетал в себе как эллинские, так и египетские черты. Богослужение проводилось на греческом языке, философ Деметрий Фалерский сочинил гимны в честь бога, статуи ваялись в соответствие с канонами античного искусства, но часть ритуалов исполнялась на египетском, их выполняли только египтяне и для них требовалась вода из Нила. Серапис изображается с корзиной зерна или фруктов на голове. Иногда у его ног располагался сторожащий Аид пес Цербер, напоминая о том, что Серапис бог не только плодородия, но и загробного мира. Греки отождествляли его с Зевсом, Аидом и Асклепием.

Интересна легенда о возникновении этого культа. Однажды царю Птолемею явился во сне юноша необычайной красоты и приказал: «Пошли самых верных друзей своих в Понтийское царство, дабы они привезли оттуда мое изображение. Царству твоему оно принесет счастье, а храму, где его поставят, – величие и славу». Птолемей, однако, не обратил внимание на это приказание, и вскоре бог явился ему в более грозном облике и сказал, что если царь не исполнит приказания, немедленная гибель ждет и его самого, и его царство. Скидрофемид, правитель Синопа, несмотря на соблазнительные подарки, отказался отдать изваяние египетским послам, и ему тоже с угрозами явился бог. Царь, однако, продолжал колебаться. Тогда на него обрушились беды; начались болезни и гнев небес разразился над жителями Синопы. В итоге, статуя сама поднялась на один из кораблей, стоявших у берега и с невиданной быстротой судно прошло огромное расстояние от Синопы до Египта: уже на третий день они были в гавани Александрии.

У египетских божеств существовали свои праздничные церемонии и мистерии. Ритуалы открытия и закрытия храмов, мартовский праздник Плавания Исиды, открывавший навигацию и ноябрьская церемония нахождения тела Осириса, сам внешний вид посвященных, облаченных в белоснежные льняные одежды, с гладко выбритыми головами, – все это притягивало зрителей и вызывало желание поближе познакомиться с экзотической египетской религией. Существовали и ареталогические сочинения (от греческого aretai – славные деяния, подвиги), сообщавшие о всевозможных чудесах, сотворенным богами. Это могли быть спасения во время бури, исцеления, чудесные обнаружения воды и многое другое.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев