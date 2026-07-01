СЕРАФИМ (ГЛАГОЛЕВСКИЙ )

Биография и служения церкви

Родился в семье причетника. В 1775 г. поступил в духовную семинарию в Калуге, где зарекомендовал себя как лучший ученик. Благодаря этому год спустя он был переведен в Москву, на обучение в Николо-Перервинскую семинарию, а еще три года спустя – в Троицкую лаврскую духовную семинарию в г. Сергиев Посад. В 1783 г. поступает в Москве в Славяно-греко-латинскую академию , параллельно посещая занятия в Московском университете.

Два года спустя Глаголевский начинает преподавать в Троицкой семинарии. В 1787 г. принимает монашеский постриг. В 1795 г. он становится архимандритом Лужецкого монастыря в г. Можайске и одновременно членом Московской духовной консистории. Три года спустя Серафим (Глаголевский) становится настоятелем Заиконоспасского монастыря в Москве, где он и принял постриг. В 1799 г. он становится епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В первое десятилетие XIX в. занимал епископские кафедры в Вятке (ныне Киров) и в Смоленске.

В 1812 г. был возведен в сан архиепископа и занял кафедру в Минске. После начала нашествия Наполеона выехал в Смоленск, а затем в Петербург, где и остался, работая в составе Святейшего Синода, постоянным членом которого он становится. С 1814 г. занимает архиепископскую кафедру в Твери, с 1819 г. – в Москве.

С 1821 г. Серафим (Глаголевский) – митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский. Был близок к А.А. Аракчееву , в союзе с которым добился отставки тогдашнего министра просвещения Голицына, склонного к мистицизму и поощрению масонских идей. Некоторое время возглавлял Библейское общество, но вскоре сам же начал против него борьбу, обвиняя его членов в склонности к протестантским идеям. Во время восстания декабристов в 1825 г. присутствовал на Сенатской площади, пытаясь склонить восставших прекратить сопротивление, но результата не добился. Участвовал в судебном процессе над декабристами.

В 20-30-е гг. XIX в. активно боролся с антирелигиозными и антигосударственными литературными произведениями: в 1828 г. он уведомил власти о существовании поэмы «Гавриилиада», а в 1836 г. – «Философических писем» П.А. Чаадаева.