СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)

Биография и церковная деятельность

Родился в дворянской семье, окончил Пажеский корпус в 1875 г. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. , в том числе в осаде Плевны, был награжден боевыми орденами.

Духовным отцом Чичагова был св. Иоанн Кронштадский , который дал ему совет оставить военную службу. В 1890 г. Чичагов выходит в отставку и переезжает в Москву. Три года спустя он принял священнический сан. Был священником храма Двенадцати Апостолов в Московском Кремле, а с 1895 г. – храма св. Николая Чудотворца на Старом Ваганькове. По прошествии трех лет Чичагов принимает монашество и перебирается в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. В 1899 г. – Серафим (Чичагов) – настоятель Спасо-Евфимиевого монастыря в г. Суздаль, а спустя пять лет – Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В 1902 г. руководил подготовкой к канонизации Серафима Саровского , состоявшейся год спустя.

В течение нескольких следующих лет Серафим (Чичагов) сменил множество епископских кафедр. В 1905 г. он становится епископом Сухумским, но уже в следующем году переезжает в Орловскую епархию. Будучи епископом Орловским и Севским Серафим (Чичагов) занимался просветительской деятельностью, способствуя распространению литературы среди духовенства и поддерживая благотворительные инициативы.

С 1908 г. Серафим (Чичагов) – епископ Кишиневский и Хотинский. Находясь в Бессарабии, боролся с местным антицерковным движением (т.н. «иннокентьевщиной») и против румынизации Бессарабии. С 1914 г. перебирается в Тверскую губернию, став архиепископом Тверским и Кашинским. Во время Первой мировой войны помогал беженцам, собирал пожертвования для раненых. Был лишен епископской кафедры в 1917 г. постановлением съезда мирян и духовенства за монархические убеждения.

В 1918 г. Серафим (Чичагов) был возведен в сан митрополита. Очередной его епископской кафедрой стала варшавская, но власти независимой Польши отказались допустить его на свою территорию, в связи с чем ему пришлось остаться в Москве, где он служил в разных храмах.

В 1921 г. ВЧК приняла решение о заключении Серафима (Чичагова) в концлагерь по обвинению в антисоветском заговоре, но в связи с его болезнью это решение не было принято. В 1922 г. выслан в Архангельскую область., а год спустя – в Марийскую. С тех пор неоднократно арестовывался по различным обвинениям. В 1927 г. поддержал «Декларацию» митрополита Сергия (Страгородского).

С 1928 г. Серафим (Чичагов) - митрополит Ленинградский. На рубеже 20-30-х гг. активно боролся с обновленчеством. С 1933 г. в связи с болезнью ушел на покой, проживал в ближайшем Подмосковье, писал духовную музыку, занимался иконописью.

В 1937 г. митрополит Серафим был арестован. 7 декабря решением «тройки» НКВД он был обвинен в «контрреволюционной монархической агитации» и приговорен к расстрелу. Был расстрелян и похоронен в Бутове, на полигоне НКВД 11 декабря того же года.

Канонизирован в 1997 г.