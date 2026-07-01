СЕПЫЧЕВСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ

Музей народной культуры села Сепыч был создан как филиал Верещагинского районного краеведческого музея в 1994 году.

В 2001 году закончено оформление музея, разрабатывавшееся совместно с Пермским областным краеведческим музеем.

Сепычевский регион является уникальным по распространению здесь старообрядчества. В эскпозиции музея акцентируется внимание на духовной культуре села и его окрестностей.

Часть экспонатов передана членами экспедиции Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова , работающей в регионе более двух десятилетий.

Иллюстрации:

Сепычевский музей народной культуры.