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СЕПЫЧЕВСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ
Музей народной культуры села Сепыч был создан как филиал Верещагинского районного краеведческого музея в 1994 году.
В 2001 году закончено оформление музея, разрабатывавшееся совместно с Пермским областным краеведческим музеем.
Сепычевский регион является уникальным по распространению здесь старообрядчества. В эскпозиции музея акцентируется внимание на духовной культуре села и его окрестностей.
Часть экспонатов передана членами экспедиции Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова, работающей в регионе более двух десятилетий.
Иллюстрации:
Сепычевский музей народной культуры.
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