СЕНТЯБРЬСКО-ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993 Г.

Острый политический кризис, вызванный «шоковой терапией» и связанным с ней конституционным кризисом 1992-1993 гг., противостоянием ветвей власти – президента Б. Ельцина и съезда народных депутатов России.

Вечером 21 сентября 1993 г. президент принял указ № 1400 “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации”. По этому указу прекращались функции Верховного совета и съезда, а на 12 декабря назначался референдум по новой конституции, одобренной Конституционным совещанием, и выборы в новый парламент. По действовавшей конституции роспуск съезда автоматически вел к отстранению президента от власти.

У Дома Советов (резиденция Верховного совета) стали собираться массы защитников конституции. Одновременно здесь появились внутренние войска. В то же время охрана Белого дома получила автоматы. Противостояние приобретало вооруженный характер. В ночь на 22 сентября Верховный совет во главе с Р. Хасбулатовым квалифицировал действия Ельцина как попытку государственного переворота, принял решение об отстранении его от власти в соответствии с конституцией и назначил временным президентом вице-президента А. Руцкого. Как и во время ГКЧП 1991 г., вокруг Дома советов были воздвигнуты баррикады. Действия парламентариев были поддержаны Советами народных депутатов большинства субъектов федерации, в том числе Моссоветом. Конституционный суд подтвердил неконституционность указа президента. 23 сентября в Белом доме начал работу X внеочередной Съезд народных депутатов, который подтвердил решения Верховного совета.

В ночь на 24 октября группа экстремистов из Союза офицеров попыталась захватить штаб объединенных вооруженных сил СНГ, чтобы воспользоваться его инфраструктурой для борьбы с Ельциным. В перестрелке погибли капитан милиции и жительница ближайшего дома.

На улицах Москвы усиливалось противостояние между сторонниками парламента и силовыми структурами, верными президенту, включая ОМОН. Попытки препятствовать доступу граждан к Дому советов приводила к столкновениям. Вокруг резиденции парламента собрались люди разных взглядов —коммунисты, демократы, националисты, включая бойцов Российского национального единства, и др. 28 сентября под предлогом присутствия в Доме советов вооруженных людей здание было блокировано и окружено колючей проволокой, в нем было отключено электричество, связь и вода. Но депутаты не собирались сдаваться. Тысячи сторонников парламента и противников Ельцина митинговали вокруг кольца оцепления и жестоко разгонялись. 2 октября на Смоленской площади развернулась рукопашная схватка между оппозиционными демонстрантами и ОМОН.

Росла поддержка региональными лидерами компромиссных предложений председателя Конституционного суда В. Зорькина о досрочных одновременных выборах президента и парламента. Однако этот компромисс не был поддержан президентской стороной. Под эгидой Русской православной церкви велись переговоры об урегулировании кризиса. Армия фактически занимала нейтральную позицию.

3 октября десятки тысяч сторонников парламента прорвали заслоны милиции и подошли к Дому советов. Началась стрельба. Вооруженные противники Ельцина освободили Дом советов от блокады и захватили здание мэрии Москвы, из которого осуществлялось руководство блокадой Белого дома. Окрыленные этим успехом, Руцкой и Хасбулатов призвали своих сторонников занять Кремль и телевизионный центр в Останкино, чтобы можно было разъяснить всей стране позицию защитников конституции. На автомобилях вооруженные противники Ельцина выехал в Останкино. В этих условиях Е. Гайдар и другие сторонники радикальных реформ призвали своих сторонников выйти на защиту президента. Вечером 3 октября противники Ельцина попытались захватить телевизионный центр в Останкино, но туда уже были переброшены силы специального назначения, верные Ельцину. Произошел взрыв, от которого погиб солдат спецназа. Тогда защитники телецентра открыли огонь по находившимся на улице людям. Были убиты десятки людей, большинство из которых не было вооружено. После этих событий в Москву были введены войска для поддержки Ельцина. 4 октября здание Белого дома было расстреляно из танковых орудий. Вышедшие из горящего здания лидеры оппозиции были арестованы. В октябрьских столкновениях погибло более ста сорока человек.

9 октября был принят указ президента РФ “О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации”. 30 октября был опубликован указ президента от 27 октября 1993 г. “Об утверждении Основных положений о выборах в представительные органы государственной власти края, области, города федерального значения, автономной области, автономного края”, который ликвидировал систему Советов и назначали новые выборы и референдум по проекту конституции. Победа президента 12 декабря была закреплена принятием Конституции 1993 .

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014;

Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. М., 1994.

Автор статьи: Шубин А.В.