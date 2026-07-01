СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ

Сент-Ви́нсент и Гренади́ны — государство в Карибском бассейне, часть Малых Антильских о-вов. Включает остров Сент-Винсент (344 кв. км) и 32 маленьких острова из цепи Гренадины (южные острова этой цепи принадлежат Гренаде ). Площадь — 389 кв. км. Численность населения — 110,4 тыс. человек (2022), в основном потомки рабов. Столица — Кингстон . Состоит из 6 приходов (5 — на о. Сент-Винсент). Формальный глава государства — британский монарх (с 8 сентября 2022 — Карл III), которого представляет генерал-губернатор. Парламент (Палата собраний) состоит из 15 выборных депутатов, 6 депутатов, назначаемых генерал-губернатором (4 — по представлению премьер-министра и 2 — лидера оппозиции), председателя и генерального прокурора.

Сент-Винсент первоначально заселен сибонеями, которых вытеснили араваки, а, видимо, около 1400 — калинаго (карибы). Открыт европейцами к 1512 (ранее ошибочно считалось, что остров открыт и назван Х. Колумбом в 1498). Карибы успешно отражали попытки британской, французской, нидерландской колонизации вплоть до начала XVIII в. В XVII в. сложилась общность метисов-гарифуна (потомки беглых рабов, в основном с Барбадоса , и карибов). В начале XVIII в. на западном побережье острова появилось французское поселение. В 1748 Франция и Великобритания объявили остров нейтральным. По Парижскому мирному договору 1763 (см. Семилетняя вой­на 1756–1763 ) Сент-Винсент перешел британцам, в 1779 захвачен французами, но в 1783 возвращен Лондону (см. Вой­на за независимость британских колоний в Северной Америке, 1775–1783 ). В 1791 Гренадины разделены между Гренадой и Сент-Винсентом. Гарифуна и карибы поднимали восстания против британцев, получая поддержку французов, в 1769–1773 и 1795–1797 (Первая и Вторая карибские вой­ны). В 1797 более 5 тыс. гарифуна депортированы на один из островов Гренадин (выжили около половины), а затем — на контролировавшийся британцами о. Роатан (c 1861 в составе Гондураса ), откуда расселились по Центральной Америке. Гарифуна, скрывшиеся в глубине Сент-Винсента, помилованы в 1805.

В 1771–1775 для работы на сахарных плантациях завезли около 12 тыс. рабов, в 1786–1795 — около 28 тыс., в 1796–1808, перед отменой работорговли, — около 17,5 тыс. К 1831 население С.-В. и Г. составило около 27,5 тыс. человек (90 % на о. Сент-Винсент), 84 % которых были рабы. С отменой рабства в Британской империи с 1 января 1834 экономическое значение С.-В. и Г. падает. На смену сахару приходят хлопок и маранта (аррорут; дает крахмал). Завозят рабочих-португальцев с Мадейры (1845–1850, около 2500 человек) и индийцев (1861–1880, 2474 человека — сегодня их потомки составляют около 6 % населения, а с учетом смешанных браков — до 15 %). С 1950-х главной экспортной культурой стали бананы и отчасти кокосы; с 1980-х ключевая отрасль хозяйства — туризм.

В 1833–1960, наряду с Гренадой и Сент-Люсией , — часть британской колонии Наветренных островов. В 1925 введен законодательный совет, в 1951 — всеобщее избирательное право. 3 января 1958 — 31 мая 1962 — в составе Вест-Индской федерации (см. в ст. Сент-Люсия ). С 27 октября 1969 — в ассоциации с Соединенным Королевством. С 27 октября 1979 — независимое государство. 25 ноября 2009 на референдуме 55,64 % высказались за сохранение монархии. Сложились левоцентристская Сент-Винсентская лейбористская партия (с 1994 — Единая лейбористская партия) и правоцентристская Новая демократическая партия. Премьер-министр с 28 марта 2001 — Ральф Гонсалвиш (Единая лейбористская партия).

Большой урон С.-В. и Г. нанесли извержения вулкана Суфриер (1812, 1902, 1979, 2021) и ураганы (1831, 1898, 1980, 1987, 1998, 1999).

Член ООН и Содружества Наций, Организации американских государств, ВТО, Карибского сообщества и общего рынка (КАРИКОМ).

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