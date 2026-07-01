СЕНТ-ЛЮСИЯ

Сент-Лю́сия — государство в Карибском бассейне, часть Малых Антильских о-вов (в группе Наветренных о-вов). Площадь — 617 кв. км. Численность населения — около 185 тыс. человек (2022), почти исключительно — потомки рабов. Столица — Кастри. Состоит из 10 округов. Формальный глава государства — британский монарх (с 8 сентября 2022 — Карл III), которого представляет генерал-губернатор. Парламент состоит из назначаемого генерал-губернатором по представлению премьер-министра и лидера оппозиции Сената (11 депутатов) и Палаты собраний (17 депутатов и председатель).

Остров заселен араваками около III–V вв., с IX в. — калинаго (карибами). Открыт европейцами около 1500. Карибы отражали попытки британской колонизации в 1605 и 1638. Первое постоянное европейское поселение основано французами с Мартиники в 1650. С тех пор 14 раз переходил от французов к британцам и обратно. В 1664 остров захвачен британцами, но возвращен Франции в 1667 по условиям мира в Бреде (с 1674 в составе Мартиники). Новая попытка британской колонизации предпринята в 1722, но в 1743 остров вновь целиком взят под французский конт­роль. В 1748 объявлен нейтральным, в 1762 захвачен британцами, но уже по Парижскому договору 1763 (см. Семилетняя вой­на 1756–1763 ) возвращен Франции, в 1778 перешел британцам, в 1783, по Парижскому договору 1783 , вновь стал французским, но и затем менял принадлежность. Окончательно закреплен за Британией по Парижскому договору 1814 . В 1833–1960, наряду с Гренадой и Сент-Винсент (ныне Сент-Винсент и Гренадины ) — часть британской колонии Наветренных островов. В 1838–1885 управлялся губернатором Барбадоса . Французское наследие: французский креольский язык, господство Католической церкви (в 2004 — 62 % населения), смешанная (континентально-прецедентная), а не исключительно англо-саксонская система права.

Во 2-й половине XVIII в. созданы крупные рабовладельческие сахарные плантации. В 1730 население составляло 463 человека, в их числе 125 белых, 37 карибов, 175 рабов, но уже к 1745 выросло до 3455 (2573 раба), а к 1779 — до 19 230 человек (16 003 раба на 44 плантациях). В 1791–1797 под влиянием Французской революции XVIII в. развернулась борьба рабов за свободу. С отменой рабства в Британской империи с 1 января 1834 (тогда на острове жили более 13 тыс. рабов, около 2600 свободных негров и 2300 белых) экономическое значение С.-Л. падает.

Конституция 1924 ввела представительное правление, Конституция 1951 — всеобщее избирательное право. 3 января 1958 — 31 мая 1962 С.-Л. — в составе Вест-Индской федерации (другие члены, ставшие независимыми государствами: Антигуа и Барбуда , Барбадос , Гренада , Доминика , Сент-Винсент и Гренадины , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Тринидад и Тобаго , Ямайка ; британскими заморскими территориями станут Ангилья, Монтсеррат, Каймановы Острова, Тёркс и Кайкос). С 1 марта 1967 — в ассоциации с Соединенным Королевством. С 22 февраля 1979 — независимое государство. У власти чередуются лейбористская партия (первоначально склонялась к социалистической ориентации и поддерживала связи с Кубой ) и правоцентристская Объединенная рабочая партия. С середины 1950-х главной экспортной культурой стали бананы, с 1980-х ключевая отрасль хозяйства — туризм.

С.-Л. занимает первое место по числу Нобелевских лауреатов на душу населения: Артур Льюис (экономика, 1979), Дерек Уолкотт (литература, 1992).

Отделение Вест-Индского университета.

Член ООН и Содружества Наций, Организации американских государств, ВТО, Карибского сообщества и общего рынка (КАРИКОМ).

Лит. : Gachet Ch. A History of the Roman Catholic Church in St. Lucia. Port of Spain (Trinidad), 1975; Kelly D. M. Hard Work, Hard Choices: A Survey of Women in St. Lucia’s Export-Oriented Electronics Factories. Cave Hill (Barbados), 1987; Charles G. F. L. The History of the Labour Movement in St. Lucia 1945–1974. Castries, 1994; Harmsen J., Ellis G., Devaux R. A History of St Lucia. Rev. ed. Vieux Fort (St Lucia), 2014; Hamilton D. ‘Sailing on the same uncertain sea’: The Windward Islands of the Caribbean // Islands and the British Empire in the Age of Sail / Ed. By D. Hamilton, J. McAleer. Oxford, 2021. P. 77–96. А. А. Исэров .