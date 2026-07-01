СЕНТ-КИТС И НЕВИС

Сент-Китс и Нéвис — государство в Карибском бассейне, часть Малых Антильских о-вов (в группе Подветренных о-вов). Включает острова Сент-Китс (174 кв. км) и Невис. Площадь — 261 кв. км. Численность населения — 47 606 человек (в том числе Невис — около 11 тыс. человек; 2021), почти исключительно потомки рабов. Самое маленькое государство Западного полушария и по территории, и по населению; также самая маленькая федерация в мире. Столица — Бастер. Административное деление: 14 приходов (9 — на о. Сент-Китс). Формальный глава государства — британский монарх (с 8 сентября 2022 — Карл III), которого представляет генерал-губернатор. Национальное собрание состоит из 11 выборных депутатов (3 — с Невиса) и 3 сенаторов, назначаемых генерал-губернатором (2 — по представлению премьер-министра и одного — по представлению лидера оппозиции). На Невисе (столица: Чарльстаун) действует свой представительный орган.

Подобно другим Малым Антильским островам, С.-К. и Н. первоначально заселены сибонеями, которых вытеснили араваки, а затем — калинаго (карибы); Сент-Китс открыт Х. Колумбом 11 ноября 1493, который назвал его в честь св. Христофора (нынешнее название — английское сокращение). В 1623 на Сент-Китсе основана первая британская колония, в 1625 — французская; в 1626 французы завезли 40 африканских рабов. В 1626, узнав о заговоре карибов против европейцев, британцы и французы провели массовую резню карибов. В 1628 британцы начали освоение Невиса. В 1629 испанский рейд уничтожил британские поселения. К 1635 число рабов достигло 500–600, в 1640 карибы С.-К. и Н. и Антигуа депортированы на Доминику. Основой хозяйства стал возделываемый рабами сахар. В 1713, по Утрехтскому мирному договору 1713 , острова закреплены за британцами.

В 1833–1872, наряду с Антигуа и Барбудой , Монтсерратом, Виргинскими о-вами и Ангильей, — часть британской колонии Подветренные острова под управлением губернатора Антигуа, в 1872–1956 — в составе Федеральной колонии Подветренных островов. С 1882 С.-К. и Н. объединены с Ангильей. С отменой рабства в Британской империи с 1 января 1834 (на Сент-Китс освободили 19 780 рабов, на Невисе — 8815) экономическое значение С.-К. и Н. падает. К 1890 население С.-К. и Н. составило около 48 тыс. человек, в годы мирового экономического кризиса 1929–1933 и резкого падения цен на сахар сократилось до около 35 тыс. В 1951 введено всеобщее избирательное право. 3 января 1958 — 31 мая 1962 — в составе Вест-Индской федерации (см. в ст. Сент-Люсия ). Пик населения — 51,11 тыс. человек — достигнут в 1960. С 27 февраля 1967 — в ассоциации с Соединенным Королевством. С 19 сентября 1983 — независимое государство. В мае 1967 от федерации отделился о. Ангилья, объявивший в июле независимость (в марте 1969 на Ангилью направлены британские вой­ска, сегодня — британская заморская территория). Референдум 1998 о независимости Невиса набрал 62 % вместо требуемых двух третей голосов.

В 1975–1976 национализирована плантации сахарного тростника и сахарозавод. В 1984 впервые в мире С.-К. и Н. предложил предоставление гражданства в обмен на инвестиции. В 2005 прекращено возделывание и производство сахара. Основа экономики — туризм (в 2009 — более 587 тыс. гостей) и финансовые услуги (Невис c 1984 остается важным офшорным центром).

Серьезный урон С.-К. и Н. наносили ураганы 1690, 1707, 1835, 1899, 1980, 1998, 1999.

На Сент-Китсе сохранилась самая большая британская крепость на Карибах — форт Бримстоун-Хилл (1690 — конец XVIII в., не используется с 1854), памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1999.

Отделение Вест-Индского университета.Член ООН и Содружества Наций, Организации американских государств, ВТО, Карибского сообщества и общего рынка (КАРИКОМ).

Член ООН и Содружества Наций, Организации американских государств, ВТО, Карибского сообщества и общего рынка (КАРИКОМ).

Лит. : Goveia E. V. Slave Society in the British Leeward Islands at the End of the Eighteenth Century. New Haven (Ct.), 1965; Hubbard V. K. A History of St Kitts: The Sweet Trade. Oxford, 2002; Zacek N. Settler Society in the English Leeward Islands, 1670–1776. Cambridge, 2010. А. А. Исэров .