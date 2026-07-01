СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Антуан Жан-Батист Мари Роже де

Французский писатель и летчик.

Происходил из старинной рыцарской семьи. В 1919 г. не пройдя конкурс в Военно-морское училище, поступил на архитектурное отделение Академии художеств. В 1921 г. записался в полк истребительной авиации, но работал в ремонтных мастерских. Желая летать, сдает экзамен на гражданского летчика. Переводится в Марокко , где становится уже военным летчиком. В январе 1923 г. Сент-Экзюпери попал в авиационную катастрофу, получил серьезные травмы и в марте был демобилизован, работал на черепичном заводе, затем торговым агентом. В 1926 г. он публикует короткую новеллу “Летчик”. В 1927 г. работает перевозчиком почты, пишет свое первое крупное произведение “Почта — на Юг” (вышло в 1929 г.). В 1928 г. предпринимает попытку освободить пленных, захваченных кочевниками. В 1930 г. Сент-Экзюпери — кавалер ордена Почетного легиона. В июне он спасает потерпевшего аварию в горах своего товарища Гийоме. Пишет “Ночной полет”. В 1931-1932 гг. работает гражданским пилотом, затем летчиком-испытателем. В 1934 г. поступает на службу в “Эр Франс” чиновником по особым поручениям. Путешествует по миру. Работает над сценарием фильма “Почта — на Юг”. В 1935 г. как журналист “Пари суар” посетил СССР , летал на самолете “Максим Горький” накануне его катастрофы. В декабре на собственном самолете предпринимает перелет Париж - Сайгон, кончившийся крушением в Ливийской пустыне. Сент-Экзюпери и его механика спасли арабы. Приобретя второй самолет, Сент-Экзюпери продолжает летать. В феврале 1938 г. при перелете Нью-Йорк - Огненная Земля он терпит аварию. В 1939 г. выпустил роман “Планета людей”. 4 сентября 1939 г., после начала Второй мировой войны, мобилизован, служил в авиасоединении. После падения Парижа его эскадрилья 2/33 была переброшена в Алжир. В августе писатель посещает Францию и в декабре 1940 г. уезжает в США. В 1941 г. пишет “Военного летчика”, работает над “Цитаделью”, в 1942 г. создает “Маленького принца”. В июле 1943 г. Сент-Экзюпери снова в строю на стороне Антигитлеровской коалиции, совершает несколько вылетов, но при посадке самолет постигает авария, он увольняется в запас. В марте 1944 г. Сент-Экзюпери опять военный летчик, заместитель командующего эскадрильей. 31 июля он последний раз поднялся в небо. Пропал без вести, вероятно сбит близ г. Марсель.

Сочинения:

Сочинения. М., 1994.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.