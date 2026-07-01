СЕНТ-ДЖОНС

Сент-Джонс — столица и крупнейший город Антигуа и Барбуды . Расположен на северо-западе о. Антигуа. Численность населения — 21 475 человек (2011), с тех пор, по оценкам, не выросло. Основан в 1632 британскими колонистами. Почти целиком разрушен землетрясениями 1690 и 1843, ураганом 1847. Руины форта Сент-Джеймс (1706–1739) в гавани С.-Д. Англиканская церковь в стиле английского барокко (1845–1848). Частный Музей Антигуа и Барбуды (1985) в старейшем сохранившемся здании колониального суда (1747).

Две частные высшие медицинские школы.

Главный порт Антигуа. Международный аэропорт имени В. К. Бёрда (в 1941–1949 принадлежал ВМФ США). А. А. Исэров.