СЕНЬОБОС, ШАРЛЬ

Сеньобóс ( фр . Seignobos) , Шарль (10.09.1854, Ламастр, деп. Ардеш, Франция — 24.04.1942, Плубаланек, деп. Кот-д’Армор, там же) — французский историк, профессор Сорбонны. Происходил из протестантской семьи. С 1874 учился в Высшей нормальной школе в Париже; его наставниками были Н. Д. Фюстель де Куланж и Э. Лависс . В 1877 сдал экзамен (agrégation) на право преподавать историю (был первым в списке). На два года уехал продолжать обучение в Германии, вернувшись, получил место доцента в университете Дижона. В 1882 защитил диссертацию на тему «Феодальный режим в Бургундии до 1360» («Le régime féodale en Bourgogne jusqu’en 1360»). С 1883 преподавал в Сорбонне историю европейских институтов, общую историю Нового времени, политическую историю Нового и Новейшего времени. Занимал активную политическую позицию в Дрейфуса деле (1894), был членом Лиги прав человека (основана в 1898), выступал против увеличения срока военной службы (1913), в 1917 заявлял о своей пацифистской позиции, не опасаясь быть отнесенным к «внутренним врагам» государства (оценка Ж. Б. Клемансо ).

Первые работы С. были посвящены древней и средневековой истории. («Histoire des peuples de l’Orient», 1890; «Histoire narrative et descriptive de la Grèce ancienne», 1892; «Histoire narrative et descriptive du peuple romain», 1894), затем он занимался преимущественно Новой историей («Histoire politique de l’Europe contemporaine», 1897; «Histoire de la France contemporaine», 1921 (совместно с Э. Лависсом); «Histoire sincère de la Nation française. Essai d’une histoire de l’évolution du peuple français», 1927 и др.). Наибольшую известность С. принесла публикация совместного с Ш.-В. Ланглуа «Введения в изу­чение истории» («Introduction aux études historiques», 1898), которое стало манифестом «методического» направления в историографии. В этом сочинении С. принадлежит часть о процессах синтеза в истории. Методологическая близость провозглашаемых авторами научных методов исторического исследования к школе немецкого позитивизма обычно рассматривается как влияние С. При этом он выступал против социологического подхода в истории Ф. Симиана и его учителя Э. Дюркгейма, подчеркивая уникальный характер исторических событий и то, что историк видит в источниках лишь следы осознанной деятельности индивидуумов этом («La méthode historique appliquée aux sciences sociales», 1901). Выведение исторических закономерностей он расценивал как «спекуляции». В 1930-х подвергался критике представителей «Школы Анналов» как сторонник устаревшей, преимущественно политической истории.

Соч .: Политическая история современной Европы, 1814–1896. СПб., 1898; Ланглуа Ш. В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / Пер. с фр. А. Серебряковой; под ред. и со вступ. ст. Ю. И. Семенова. М., 2004.

Лит. : Prost A. Charles Seignobos revisité // Vingtième siècle: Revue d’histoire. 1994. № 43. P. 100–118; Morel Y. Charles Seignobos devant ses contradicteurs: Analyse de la controverse intellectuelle française du début du XX siècle sur l’histoire. Villeneuve-d’Ascq, 2000. Н. И. Алтухова.