СЕНЬКИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Художник, график, оформитель книги, дизайнер.

Родился 13 июля 1894 года в поселке Покровское-Стрешнево близ Москвы. В 1914 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). В 1915 году Сенькин был призван на военную службу в царской армии. По окончании Первой мировой войны и до 1920 года состоял на службе в должности армейского художника. Вернуться к получению художественного образования он смог только в 1918 году, когда поступил на курс к К.С. Малевичу во Вторые Государственные свободные художественные мастерские (II ГСХМ), сформированные на базе МУЖВЗ. Увлекшись идеями учителя, Сенькин стремился переосмыслить их в своей манере. Он продолжил сотрудничество с Малевичем во ВХУТЕМАСе (Высшие художественно-технические мастерские) - преемнике II ГСХМ. В 1920 году он совместно с другим художником-авангардистом Г.Г. Клуцисом (1895-1938) организовал независимую мастерскую нового практического реализма (агитационного искусства), начав заниматься оформительством. В 1921 году в клубе им. Поля Сезанна во ВХУТЕМАСе прошла первая персональная выставка работ Сенькина: "30 работ. Реализм. Футуризм. Супрематизм и пространственный супрематизм". Экспонировавшиеся работы представляли собой супрематические картины и пространственно-супрематические конструкции.

В 1921 году Сенькин переехал из Москвы в Витебск, где в то время находился Малевич с группой своих сторонников. На базе Витебского народного художественного училища (ВНХУ) они создали художественное объединение УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), занимавшееся активной теоретической и практической разработкой концепции супрематизма. Сенькин и Клуцис стали учредителями московского филиала УНОВИСа, активно участвовали в общих выставках объединения. Примерно с этого времени Сенькин перестал заниматься живописью, сконцентрировавшись на производственном искусстве, фотомонтаже и создании плакатов. В июне-июле 1922 года художник принял участие в выставке "Обзор новых течений в искусстве", прошедшей в залах петроградского Музея художественной культуры.

С 1923-го по 1925 год С.Я. Сенькин стал членом ЛЕФа ("Левый фронт искусств"), совместно с Клуцисом призывая к созданию "Мастерской революции" – экспериментальной студии агитационной пропаганды. В этом объединении Сенькин сотрудничал с такими художниками как А.Родченко, В. Степанова и др. Все больше реализуя себя в качестве "прикладника" - художника агитационных и рекламных плакатов, гравера, оформителя спектаклей и выставок, он постепенно перешел от идей супрематизма к конструктивизму. Постоянно сотрудничая с журналом "ЛЕФ", Сенькин совершенствовал свои навыки в фотоколлаже и книжном оформительстве.

Кроме того, достаточно ярко С.Я. Сенькин проявил себя в качестве оформителя различных выставок. Дебютом в этой области стало оформление отдела "Центральный институт труда" на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1923 году, затем были Выставка к конгрессу Коминтерна в Москве (1924), Всесоюзная полиграфическая выставка (1927). Совместно с авангардистом Эль Лисицким Сенькин оформлял советский павильон на Международной выставке прессы в Кёльне (1928), также участвовал в оформлении павильона СССР на Нью-Йоркской Всемирной выставке, прошедшей в 1939 году.

Осенью 1928 года в Москве было создано художественное объединение "Октябрь". Его целью было объединить "передовых художников, производственников в области архитектуры, индустриальных искусств, кинематографии, фотографии, живописи, графики и скульптуры, способных подчинить свою творческую деятельность конкретным потребностям пролетариата в области идеологической пропаганды, производства и оформления коллективного быта с целью поднятия культурно-идеологического уровня трудящихся". Таким образом, "Октябрь" объединял художников-производственников из различных областей. Помимо Сенькина туда входили такие мастера как А. Родченко, А.Дейнека, А. Веснин, С.Эйзенштейн и др.

Начиная с конца 1920-х годов, Сергей Яковлевич Сенькин проявлял себя прежде всего как художник-плакатист. Сотрудничая с Клуцисом и Д. Моором (1883-1946), он создал ряд фотомонтажных плакатов в конструктивистском стиле, ныне считающимися "классикой" агитпропа: "Актив учись. Иди за советом в ячейку", "Роль передового борца может выполнить только партия" (оба 1927), "Да здравствует наша родная, непобедимая Красная Армия!" (1928), "Озеленим цехи фабрик и заводов!", "Под знаменем Ленина за вторую пятилетку!" (оба 1931), "Укрепим индустриальную мощь Советского Союза!" (1932) и т.д. В агитационных плакатах 1920-1930-х годов помимо идеологической составляющей было место и разнообразным творческим экспериментам. Так, рекламный плакат Сенькина "Я читаю «Крокодил»" (1925) объединил в себе фотошарж и лаконичный лозунг, став образцом советского фотоколлажа. С конца 1930-х Сенькин, как и многие другие советские художники-плакатисты, отказался от конструктивистского эксперимента со шрифтами и текстовыми блоками. Теперь все внимание было сосредоточено на изображении, плакатные лозунги, экспериментальные шрифты и буквы теперь занимают место преимущественно в нижней части листа. Подобную тенденцию отказа от абстрактных изображений, коллажей и перехода к реализму можно отследить во всем советском искусстве того времени. По сути, наработки, полученные в ходе плакатных экспериментов 1920-1930-х, были востребованы только при создании павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (открыта в 1939 году) и национальных экспозиций СССР на выставках за рубежом.

В 1920-1930-е годы С.Я. Сенькин также довольно ярко проявил себя в области художественного оформления и иллюстрирования книги. Основные его работы в этой области: книги "Песня о Тане" Н. Владимирского (1926), "Бурные дни" Д. Бергельсона (1930), "Рассказы о смерти Ленина" А. Ф. Гринберг (1930). Кроме того, Сенькин делал рисунки к басням Крылова, выполнял эскизы почтовых и торговых марок.

О позднем творчестве Сенькина практически ничего не известно. Он умер 12 апреля 1963 года в Москве.