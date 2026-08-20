СЕНИЧЕВА-КАЩЕНКО ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

Директриса «Ателье мод», педагог.

Ранние годы. Становление

Ольга Дмитриевна родилась в рабочей семье. Её дедушка был шахтером, отец работал в металлургической отрасли. Девушка получила хорошее образование. Она окончила гимназию, свободно владела двумя иностранными языками. В 1919 г. (1920?) она была назначена ответственным секретарем управления театров Московского отдела народного образования. Для Ольги Дмитриевны эта работа стала важным этапом как в карьерном, так и в личностном плане. По долгу службы она познакомилась с В. Маяковским , А. Дункан , П. Кончаловским , А. Луначарским . Именно тогда были отмечены ее организаторские способности. Активно участвовала в литературных и театральных диспутах, часто присутствовала на репетиционных просмотрах и премьерах.

В 1921 г. была назначена организатором выставки общей и кустарной промышленности в рамках III конгресса Коминтерна, проходившей в Доме Союзов. При подготовке столь масштабного мероприятия Сеничева столкнулась с рядом сложностей: «Ни мебели, ни декоративных материалов. Так знаете, что мы придумали? Обтянули скамейки холстом и по нему нашили аппликации из красного шелка в виде шестеренок, положение было спасено». Во время выставки Ольга Дмитриевна познакомилась с Г. Димитровым и Артемом (Ф. Сергеевым).

После завершения конгресса Сеничева решила организовать «Центр женского костюма». С соответствующим предложением она обратилась к руководителю Московской швейной промышленности П.Р. Трифонову. Встречу с высоким начальством Сеничева описала так: «П.Р. Трифонов с удивлением посмотрел на меня и поинтересовался, окончила ли я хотя бы школу. В ответ я с гордостью протянула ему свое удостоверение организатора выставки с примечанием: «Всем организациям и учреждениям предлагается оказывать ей всемерное содействие». В результате Трифонов дал согласие на организацию предприятия на следующих условиях: вместе с Сеничевой руководить ателье должен «какой-нибудь солидный мужчина»; ателье должно функционировать на собственные средства. Для начала работ «Центру женского костюма» был предоставлен кредит на оборудование и разрешение на пользование складами конфискованных материалов. В результате «Ателье» начало функционировать в 1923 г. как часть треста «Москвошвей».

Ателье мод

Идейная вдохновительница «Ателье», прозванная впоследствии «мамой советской моды», при открытии предприятия столкнулась с рядом задач. Во-первых, в ее ведение входила работа с эскизами интерьера «Ателье». Для него было выделено здание на Петровке, 12, требовавшее внутренней и внешней отделки. Сеничева руководила всеми работами. В ее ведение также входило витринное оформление. Примечательно, что открытие ателье сопровождалось необычным для Москвы того времени представлением: разработанные в ателье модели демонстрировались неподвижно стоящими в витринах манекенщицами. Это событие вызвало широкий резонанс. Чтобы нормализовать уличное движение, остановленное образовавшимся столпотворением, ателье пришлось прекратить демонстрационные показы. Однако необходимый эффект был достигнут – ателье получило первые заказы. После столь яркой рекламы на предприятии был организован частный закрытый показ, на который пригласили театральных знаменитостей, влиятельных партийных деятелей, в их числе был и А. Луначарский. Демонстрация одежд для будущей клиентуры также проходила в необычной для того времени обстановке: «Заиграл оркестр под управлением популярного в то время Ф. Криша. На сцену выходят известные актрисы в созданных в Ателье модных туалетах. Среди них солистка Большого театра А. Тихонова, артистки театра оперетты К. Новикова, Р. Лазарева, эстрадные танцовщицы и другие. Показ мод превратился в своеобразный концерт. Присутствующие награждали аплодисментами почти каждую модель. В сценках-миниатюрах участвовали штатные манекенщицы».

Работа предприятия строилась на обслуживании частной клиентуры и разработке моделей для масспошива. На плечи Ольги Дмитриевны легла организационная и финансовая сторона работы предприятия. За художественную часть отвечала Н.П. Ламанова , известная модельерша дореволюционного времени, прозванная «русским гением элегантности».

Вместе они также разработали и выпустили журнал «Ателье мод», где Ольга Дмитриевна выступила ответственным редактором. Первый тираж издания составлял 2000 экземпляров. Свои задачи Сеничева и Ламанова сформулировали так: «Деятельное и неутолимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры – есть главная цель издаваемого нами журнала». Издание было напечатано на мелованной бумаге с цветными иллюстрациями. Для Сеничевой было важно сделать качественный продукт, ведь «читатели соскучились по красиво оформленным изданиям». Стиль и мода стали главными темами журнала, где экспертами в этой сфере выступили разные художники. Среди прочего в статье от редакции заявлялось: «Внешний вид и стиль построек, отделка комнат, внутреннее убранство жилища, мебель, мебельный материал, фарфор, стекло, хрусталь, бронза, ковровые изделия из дерева и кожи, плетение кружев, выделка тканей, вышивки – вот те отдельные вопросы, которые будут обсуждаться на страницах журнала «Ателье» при участии художников, заинтересованных государственных учреждений и различных специалистов». Несмотря на интерес к журналу, вышел лишь один номер. Прекращение публикаций было связано с финансовыми проблемами ателье.

В дальнейшем Сеничева организовывала показы моделей и за пределами ателье. Так, в 1923 г. модное дефиле прошло во время скачек на московском ипподроме. Также в рекламных целях была запущена «Кинохроника мод», целью которой ставилось доказательство, «что красивый удобный костюм помогает формированию нового облика трудящегося человека». Ателье удалось снять только один номер киножурнала, в котором были продемонстрированы модели, представленные предприятием на I Всероссийской Художественно-промышленной Выставке (1923) и получившие там Аттестат первой степени.

Начав функционировать в 1923 г., ателье довольно быстро стало любимым местом московских модниц. Среди них была и Наталия Сац, которая, как и некоторые другие деятельницы искусства, демонстрировала творения предприятия заграницей. Несмотря на широкое признание, финансовые трудности стали главной причиной закрытия предприятия в 1925 г. После этого Ольга Дмитриевна поступила в Московский институт иностранных языков. Началась новая глава в ее жизни, связанная с педагогикой. В новом профессиональной направлении Сеничеву сопровождал ее муж, сын известного психиатра Борис Петрович Кащенко, с которым она познакомилась во время создания ателье и который был ее правой рукой во время деятельности этого предприятия.

Зрелые годы

В послевоенные годы Ольга Дмитриевна преподавала иностранные языки. Она защитила кандидатскую диссертацию по педагогике, стала заведующей кафедрой иностранных языков Московского полиграфического института. В 1956 г. она выступила автором пособия «Методика обучения переводу с иностранного языка на родной (В IX классе средней школы, на материале немецкого языка)». В 1963 г. стала автором «Учебного пособия по немецкому языку для полиграфических вузов». К теме моды она вернулась в последние годы жизни в издании «Покупателю об одежде и моде» (1986).