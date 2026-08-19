СЕНГОР, ЛЕОПОЛЬД СЕДАР

Сенгóр ( фр. Senghor) , Леопольд Седар (09.10.1906, Жоаль, Сенегал — 20.12.2001, Версон, Франция) — сенегальский политический и государственный деятель, поэт и философ, президент Сенегала (1960–1980). Родился в семье зажиточного торговца, серер по происхождению. С 1928 по 1956 большую часть времени жил во Франции, учился в лицее Людовика Великого, Сорбонне, преподавал во французских лицеях, одновременно занимался африканским языкознанием. Во время учебы близко сошелся с Эме Сезером и Жоржем Помпиду . Участвовал во Второй мировой вой­не, в 1940–1942 находился в немецком плену. В 1945 — член Учредительного собрания Четвертой республики, с 1946 — депутат Национального собрания. В 1956 избран мэром сенегальского города Тиес, с 1960 — первый президент независимого Сенегала. Установил в стране авторитарный однопартийный режим, во внешней политике ориентировался на Францию. После 1974 начал проводить постепенную либерализацию, а в 1980 подал в отставку, создав тем самым прецедент для всей Тропической Африки. Последние 20 лет прожил в Нормандии. В 1983 стал первым африканцем, избранным членом Французской академии. Помимо политической деятельности С. вошел в историю как крупнейший поэт Африканского континента и автор теории негритюда.

Лит. : Ляховская Н. Д. Леопольд Седар Сенгор. М., 1995. А. В. Воеводский.