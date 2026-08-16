ЛУГА
ЛУГА - город в России, в юго-западной части Ленинградской области, центр Лужского района.
Население 38,1 тысяч человек (2010). Расположен на реке Луга. Узловая железнодорожная станция. Через Лугу проходит федеральная автотрасса Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией.
На месте современного Луга существовало сельцо Луское (Лусское), впервые упомянутое в писцовых книгах Шелонской пятины 1581-1582 годов. Указом императрицы Екатерины II 3(14).08.1777 года на т. н. Порховской дороге (ныне автотрасса Санкт-Петербург - граница с Белоруссией) учреждён город Луга. Уездный город Псковского наместничества (1777-1781), Санкт-Петербургской губернии (1781-1927; в 1914-1924 годы Петроградская губернии, в 1924-1927 годы Ленинградская губерния). В 1857 году открыто движение по железнодорожной линии Гатчина - Луга, в 1859 году - Луга - Псков, в 1916 году - Новгород - Луга. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов серьёзно пострадал в 1919 году в ходе ожесточённых боёв частей РККА с частями Северо-Западной армии под командованием генерада от инфантерии Н. Н. Юденича (16-31 октября город был занят Северо-Западной армией). Районный (с 1927 года) и окружной (1927-1930) центр Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны в результате упорных боёв в районе Луга были сорваны планы германского командования по овладению Ленинградом с ходу через Лугу и Капорское плато, с 24.08.1941 по 12.2.1944 год город был оккупирован германскими войсками и сильно разрушен. Освобождён в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции 1944 года.
Город развивался по плану регулярной застройки, утверждённому императрицей Екатериной II в 1778 году. Сохранились: собор Вмч. Екатерины (1780-1986, перестроен около 1848), церковь Воскресения Христова (1873-1887, архитекторы В. В. Виндельбандт, Г. И. Карпов), Казанский собор в неовизантийском стиле (1901-1904, проект архитектора Н. Г. Кудрявцева; икона Успения Пресвятой Богородицы «Печерская», XVIII век), Покровская церковь (1902-1904, архитектор Ф. М. Вержбицкий; перестроена), руины церкви Св. Николая на Вревском кладбище (1908-1910, архитектор В. Н. Бобров), административные здания конца XVIII век. Крестьянский государственный университет имени Кирилла и Мефодия (1991). Историко-краеведческий музей (1976).
Заводы: абразивный (крупный российский производитель абразивного инструмента), «Химик» (автохимия, растворители, бытовая химия), комбикормовый, «Белкозин» (высококачественные белковые оболочки для колбасных изделий). Производство стальных водогрейных и паровых котлов, мягкой мебели. Молочный, мясной комбинаты и др.
В окрестностях Луга сохранились: деревянная церковь Св. Георгия Победоносца (1706-1709, перестроена в 1896 году) в поселке Осьмино, деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи (до 1745 года) в деревне Щупоголово, церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1772-1776) в деревне Романщина, валы городища X–XIII веков, деревянная Успенская церковь (1844, архитектор М. П. Сакер, построена на месте Городецкого монастыря XV-XVIII вв.) в селе Городец. Близ деревни Госткино - Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь (основан в конце XV века, закрыт в 1930 году, воз- рождён в 1997 году; руины собора Св. Иоанна Богослова XVI в.).
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