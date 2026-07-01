СЭНДИС ЭНТОНИ ФРЕДЕРИК ОГАСТАС

Английский иллюстратор и художник- прерафаэлит .

Ранние годы

Родился в семье художника Энтони Сэндса. Отец стал его первым учителем рисования. Энтони посещал начальную и среднюю школы в Норидже, затем обучался в Нориджской школе дизайна. Во время учебы ему оказывал покровительство ректор этого учебного заведения, художник и член Нориджской школы живописцев Джеймс Балвер. В 1839 г. Сэндис представил свои рисунки на выставке Нориджского художественного союза. В 1846 г. и в 1847 г. его работы были отмечены медалями Королевской Академии искусств. В 1851 г. Сэндис впервые принял участие в выставке последней. В том же году он переехал в Лондон. В 1853 г. Сэндис сочетался браком с Джорджиной Крид, дочерью нориджского художника. В 1856 г. пара рассталась, хотя развод официально оформлен не был. В дальнейшем Сэндис состоял в отношениях с актрисой Мэри Джонс. У пары было десять детей.

Становление. Живопись и графика

В 1850-е художник занимался гравюрой, также он работал как портретист. В 1857 г. Сэндис создал карикатуру «Ночной кошмар» на картину Дж. Милле «Сэр Изюмбрас». Пародийное изображение художников-прерафаэлитов стало довольно известным, и Сэндис привлек к себе внимание лондонской богемы. В конце 1850-х началось сближение с прерафаэлитами. Сэндис подружился с Г. Россетти, творчество которого оказало значительное влияние на стиль Фредерика. В частности, он стал использовать прерафаэлитскую технику грунтования холста, которая позволяла добиваться ярких, свежий тонов. В 1851-1886 гг. Сэндис на регулярной основе выставлялся в Королевской Академии искусств.

Влияние Россетти на творчество Сэндиса отчетливо прослеживается в картине «Мария Магдалена» (1858-1860). Прижатая к груди алебастровая чаша, чувственный взгляд, обращенная вперед фигура ассоциируются с порывистым движением, выражают стремление сердца Марии Магдалены. Сэндис показал библейского персонажа прекрасной девушкой из плоти и крови: длинные рыжие волосы обрамляют прекрасное лицо молодой женщине, на котором играет румянец. «Телесность» Марии Магдалены, ее земная красота, отражают важный поворот в творчестве Сэндиса, отказавшегося от академической трактовки религиозных сцен и персонажей. В чертах лица его Магдалены угадывается натурщица Э. Сиддал. Когда художник написал эту картину, Россетти обвинил его в плагиате из-за сходства со своей акварелью «Мария Магдалена, покидающая дом наслаждений» (1857).

В 1860-е Сэндис создал ряд живописных полотен, где запечатлел различных библейских и литературных персонажей. Так же, как и других прерафаэлитов, особо его вдохновляли женские образы («Фея Моргана», 1864; «Тень любви», 1867; «Медея», 1868). Несмотря на высокое качество его работ, их техничность и чувственность образов, живописное творчество Сэндиса не пользовалось большой популярностью. Вероятной причиной этого было то, что художник не уделял достаточно времени именно живописи. Сэндис был довольно востребованным специалистом, но в гравюре и иллюстрации. Так, в 1860 г. графические работы Сэндиса впервые появились в печати («Корнхилл-Мэгэзин»). В 1860-х Сэндис начал сотрудничать с различными периодическими изданиями на постоянной основе («Гуд-Вордс», «Уанс-э-Вик»). Важно отметить, что Сэндис выполнял иллюстрации только для журналов и никогда для книг. Несмотря на востребованность и сотрудничество с разными издательствами, художник часто испытывал финансовые трудности. Так, в 1866-1867 гг. он проживал у Г. Россетти. В 1868 г. Королевская Академия искусств впервые со скандалом отвергла его картину «Медея». Среди причин этого странного решения комиссии – личная неприязнь к Сэндису, а также политический подтекст произведения. Тем не менее, в 1869 г. полотно было представлено на ежегодной выставке академии. В «Таймс» вышла статья с хвалебным отзывом этой картине и критикой в сторону жюри Академии.

В последующие годы Сэндис продолжал заниматься гравюрой и журнальной иллюстрацией. В 1898 г. он стал одним из основателей Международного общества скульпторов, художников и граверов. Скончался в 1904 г. в Кенсингтоне, Лондон.