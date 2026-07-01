СЕНАТУСКОНСУЛЬТ

Значение понятия SC

В переводе с латинского языка – senatus consulturn; сокращенно – SC. Применение SC в мировой истории встречается дважды – во времена Рима и Франции XIX в. Можно назвать несколько определений SC:

- решение сената, которое принималось по запросу магистрата и носило обязательный характер; составная часть римского права;

- решения, которые изменяли или дополняли конституцию; принимались консулом, императором и публиковались от имени сената во времена Консульства, первой и второй Империи во Франции.

Эволюция SC в римском праве

В истории Римского государства SC представлял собой сенатский декрет. Это воплощение воли сената по определенному вопросу.

У сената отсутствовало право законодательной инициативы. Поэтому SC являлся рекомендацией сената в ответ на запрос или доклад председательствующего магистрата. Рассмотренный законопроект выносился и обсуждался на народном собрании, которое и придавало ему силу закона. В дальнейшем, уже в позднюю республику, когда народные собрания были запрещены, решения сената по текущим делам приобрели силу закона, принимались без одобрения народного собрания. В эпоху принципата SC приобретают наибольшую силу.

В I – III в. н.э. SC – основная форма законодательных актов. Их готовили преторы. В эпоху принцепса SC – речи императора, с которыми он выступал на торжественном заседании и посредством которых вносил свои предложения. Со временем SC вытеснили постановления императора – конституции.

Особенности SC

SC являлся следствием доклада магистрата при отсутствии законного протеста. В Риме существовал ограниченный круг лиц, которые имели право делать доклады, опрашивать, осуществлять голосование и редактировать мнение большинства. К ним относились:

- децемвиры – назначались для писания законов;

- военные трибуны, обладавшие консульскими полномочиями;

- диктатор;

- начальник конницы;

- междуцарий;

- начальник города;

- консул;

- претор;

- плебейские трибуны.

Первоначально по своему значению SC не имели обязательной силы закона. Тем не менее, чем больше было влияние лица, выступившего с докладом, тем большее значение придавалось SC. Решение сената не обязывало магистрата (действовал год) и его преемника к его исполнению, могло быть ограничено годом магистратуры докладчика.

С ростом роли сената в Риме SC по положению в системе римского права приблизились к законам, а со времени правления Августа получили силу законов.

SC в годы республики

В годы Римской республики SC являлись административными распоряжениями. Только в отдельных случаях они применялись для изменения государственного права. SC имел силу закона только тогда, когда его выносили на утверждение народа. В отдельных случаях SC приобретали силу закона без санкции комиций, однако это вызывало серьезный протест у законодательных органов антисенатской партии. Интересно, что, несмотря на необязательный характер исполнения SC, фактически они применялись всегда, поскольку власть сенаторов были сильнее власти магистратуры (длилась год).

Принятие SC

Как правительственные распоряжения, SC были направлены на охрану государства в религиозном плане и отстаивание прав государственной казны.

Способы составления SC:

- через discessio, но требовалось единогласное принятие;

- через опрос отдельных сенаторов – при отсутствии единой позиции.

SC включал вступление, изложение с перечислением мотивов, и постановление. Каждая статья подвергалась отдельному голосованию.

В период республики заглавие SC зависело от его содержания, в императорскую эпоху – по имени докладчика. Адресованные греческим общинам SC переводились с латинского языка на греческий.

После того, как была подготовлена окончательная редакция SC, она передавалась в государственный архив, где переписывалась в официальный журнал. В 449 г. плебейские эдилы получили право делать официальные копии с SC для хранения в плебейских архивах.

При наложении veto на доклад трибуном или высшим магистратом SC, даже если он был принят сенаторами единогласно, не получал административной силы, но мог быть отредактирован сенатом.

В годы Римской империи veto против SC, которые последовали за докладом императора, не допускалось. Хранил SC сенатор квесторского ранга, который назначался императором на неопределенное время.