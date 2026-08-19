СЕНАТ В РОССИИ

Сенáт в Росси́и (Правительствующий Сенат, 1711–1917) — высший орган государственной власти в Российской империи, подчиненный императору. Создан по указу Петра I «Об учреждении Правительствующего Сената и о персональном его составе» во время подготовки к Прутскому походу 1711 «вместо его царского величества собственной персоны». Первоначально состоял из 9 сенаторов и обер-секретаря, с 1718 в него входили президенты коллегий.

Сенаторы назначались императором, имели чин не ниже тайного советника (3-й чин Табели о рангах ). Их численность не регламентировалась (минимум 8 человек, максимум — 100). Часть сенаторов была обязана «присутствовать» в С., для других звание было лишь почетным и не несло каких-либо должностных обязанностей («неприсутствующие сенаторы»).

Во время отъездов Петра I С. давались особые инструкции, в области административного права он пользовался широкими полномочиями. С 1711 С. в основном находился в Москве, в 1714 окончательно переехал в Санкт-Петербург. В 1722 для надзора за деятельностью С. была учреждена должность генерал-прокурора, который возглавлял прокуратуру и был главой сенатской канцелярии. При Екатерине II С. был разделен на 6 департаментов, его законодательные функции урезаны. Губернская реформа (1775) передала часть полномочий С. на места.

В 1802 вышел именной указ Александра I о правах и обязанностях С. За ним было закреплено право законодательной инициативы (с последующей оговоркой, что оно касается только уже действующих законов), формально он был признан верховным органом в области суда и управления, хотя управленческие дела перешли к министерствам. В результате судебной реформы 1864 (см. Реформы Александра II ) С. стал высшим судебным учреждением. Действовал в виде департаментов (­I-го, II-го, Судебного, герольдии, Уголовного кассационного, Гражданского кассационного), общих собраний и соединенных присутствий.

Именно С. обнародовал все общегосударственные законодательные акты: сначала рассылал местным органам власти в виде отдельных оттисков, затем публиковал тексты указов в «Санкт-Петербургских сенатских ведомостях» (с 1893 — «Сенатские ведомости»). При С. сформировался богатейший архив, частично опубликованный.

Упразднен большевистским Декретом о суде № 1 22 ноября [5 декабря] 1917.

Ист. : Сенатский архив. Т. 1–15. СПб., 1888–1913.

Лит. : История Правительствующего Сената за двести лет. 1711–1911 гг. СПб., 1911; Михайлик К. А. , Тебиев Б. К. Правительствующий Сенат и сенаторские ревизии в России. 1711—1917 гг. Историко-правоведческое исследование. М., 2010. И. А. Кукушкина.