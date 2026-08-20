СЕН-ЖЕРМЕНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1919

Сен-Жермéнский мирный договóр 1919 — соглашение, подписанное 10 сентября 1919 в г. Сен-Жермен-ан-Ле (близ Парижа) проигравшей в Первой мировой вой­не 1914 – 1918 Австрией с одной стороны и одержавшими победу США, Британской империей, Францией, Италией, Японией и другими союзными державами — с другой. Является частью Версальско-Вашингтонской системы. Договор констатировал распад Австро-Венгрии и создание на ее территории Австрийской республики и ряда других государств. По условиям договора Австрия превращалась в небольшую страну с территорией в 84 тыс. кв. км и населением около 6,7 млн человек. Австрия признавала независимость Чехословакии и Королевства сербов, хорватов и словенцев и новые границы с государствами-соседями. В ряде пограничных регионов должны были пройти плебисциты. Австрия обязывалась демобилизовать армию, численность вооруженных сил могла составлять лишь 30 тыс., она лишалась всего военно-морского флота и должна была выплачивать репарации в пользу победителей. Специальная статья (ст. 88) предусматривала запрещение аншлюса — присоединения Австрии к Германии. Договор был ратифицирован австрийским Учредительным собранием 17 октября 1919 и вступил в силу 16 июля 1920. После аншлюса Австрии нацистской Германией в марте 1938 и Мюнхенского соглашения 1938 фактически утратил силу.

Ист.: Сен-Жерменский мирный договор / Под ред. Ю. В. Ключникова и А. Сабанина. М., 1925. Е. В. Котова.