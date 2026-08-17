СЕН-ПЬЕР, АББАТ ДЕ

Сен-Пьер ( фр . Saint-Pierre) , аббат де (18.02.1658, Сен-Пьер-Эглиз — 29.04.1743, Париж) — французский публицист и писатель, один из самых известных поборников идеи « вечного мира ». Происходил из дворянства шпаги Нижней Нормандии, учился в иезуитских коллежах в Руане и Кане. Переехав в Париж, стал в 1693 благодаря своим семейным связям капелланом герцогини Орлеанской и в 1702 — аббатом монастыря в Тироне. Посещая ведущие литературные салоны Парижа, был избран в 1695 во Французскую академию, после чего начал заниматься публицистической деятельностью. Первым сочинением, принесшим С.-П. международный успех, был «Проект установления вечного мира в Европе», который он представил участникам Утрехтского конгресса 1713 (см. Утрехтский мир), собравшегося по итогам Вой­ны за испанское наследство 1701–1714. Отвергая идею баланса сил как причину кровопролития, аббат предложил европейским государствам объединиться ради мира по образцу Священной Римской империи и учредить коллективный законодательный и судебный орган — нечто вроде рейхстага, творчески переработав проект герцога Сюлли о создании «республики христианских народов». Благие намерения автора были высоко оценены современниками, но проект закрепил за ним репутацию утописта. В 1761 по просьбе его наследников Ж.-Ж. Руссо опубликовал сокращенный вариант проекта, более удобный для чтения. В 1718 С.-П. выпустил сочинение «Рассуждения о полисинодии» («Discours sur la Polysy­nodie»), которое содержало критику «деспотического» правления Людовика XIV и реформаторской деятельности Филиппа Орлеанского (регента при малолетнем Людовике XV ), заменившего институт государственных секретарей системой коллегиальных советов. За это сочинение аббат был исключен из Французской академии, но продолжал посещать литературные салоны и публиковать записки по самым разным вопросам (о налогообложении, образовании, проблемах духовенства, улучшении орфографии европейских языков и т. д.), призывая власти к проведению реформ в пользу широких слоев населения. В частности, С.-П. внес вклад в разработку понятия «общественное благо» ( фр . bien public) и ввел в язык слово «благотворительность» («bienfaisance» в противовес близкому по смыслу «charité», обозначающему милосердие в религиозном смысле).

Cоч .: Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Utrecht, 1713; Projet pour perfectionner l’orthographe des langues d’Europe. Paris, 1730; Les écrits de l’abbé Castel de Saint-Pierre / Sous la dir. C. Dornier. Caen, 2018–2020; https://www.unicaen.fr/puc/sources/castel/theme.

Лит .: Rousseau J.-J. Extrait du Projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre. [S. l.], 1761; Сокращение, сделанное Жан Жаком Русо, Женевским гражданином, из проекта о вечном мире, сочиненнаго господином Абатом де Сент-Пиером. СПб., 1771; Dornier C. La Monarchie éclairée de l’abbé de Saint-Pierre: Une science politique des Modernes. Liverpool, 2020. М. А. Петрова.