СЭМУНД СИГФУССОН, СЭМУНД МУДРЫЙ (SAEMUNDR FROÐI SIGFUSSON)

Сэмунд Мудрый – исландский священник, ученый и историк XII века.

Происходил из знатной исландской семьи. Отец – Сигфус Лодмундарссон, также был священником. Сэмунд был первым исландцем, кто получил образование в Европе, однако неизвестно, где именно. Есть упоминания, что он был на юге Франции, в Италии и Германии.

Был известен как весьма образованный и умный человек, за что получил прозвище «Мудрый». Он был близок с королем Норвегии Сигурдом I и архиепископом Аскером.

Сэмунд является автором Истории норвежских королей, текст которой не сохранился. История была написана на латинском языке и содержала рассказы о королях, начиная с Харальда Прекрасноволосого и заканчивая Магнусом Благородным. Предположительно, Сэмунд также является составителем «Старшей Эдды».

После смерти ему стали приписывать увлечения черной магией и оккультные практики. Наиболее известная легенда о Сэмунде – о его договоре с дьяволом, который он заключил, чтобы переплыть море и остаться живым.

Автор статьи: Перепечкин К. В.