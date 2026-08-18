СЕМПРОНИЙ ТУДИТАН, ГАЙ (лат. Gaius Sempronius Tuditanus)

Римский политический деятель и писатель II в. до н.э.

Гай Семпроний Тудитан происходил из плебейского рода. В 146 г. до н.э. он принимал участие в военных действиях в Греции под руководством Луция Муммия Ахаика, в 145 г. до н.э. он становится квестором, в 132 г. до н.э. – претором, в 129 г. до н.э. – консулом. В качестве проконсульской провинции ему была назначена Италия; сенат требовал от него земельные комиссии, введенные Тиберием Гракхом, но Тудитан, не желая заниматься этим, предпочел воевать с племенем яподов в Иллирии, за что был удостоен триумфа в 128 г.

Нам известна работа Семпрония Тудитана под названием «Книги магистратов» (Libri magistratuum), состоявшей из 13 книг. В них рассказывалось о событиях истории Рима, в частности, о обстоятельствах введения должности народных трибунов, книгах Нумы, торговых днях, деятельности Регула. Некоторые историки полагают, что часть сохранившихся фрагментов Тудитана относятся к его несохранившемуся историческому произведению, которое рассказывало о периоде от основания Рима и заканчивалось III Македонской войной (197 г. до н.э.). Если это так, то он был одним из римских анналистов II в. до н.э.