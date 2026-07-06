СЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(Б)

Съезд ВКП(б), который проходил с 26 января по 10 февраля 1934 года.

Также именовался «Съездом победителей». Имелось в виду, что ВКП(б) одержала победу, добившись проведения индустриализации и коллективизации во время Первой пятилетки. На съезде были утверждены планы Второй пятилетки . Содержание почти всех речей сводилось к восхвалению И. Сталина , сообщению о производственных успехах в своей области (по официальным данным), критике небольших проблем, возникающих на местах и издевательствам над бывшими оппозиционерами. Была предоставлена возможность выступить ряду бывших лидеров оппозиции. Они каялись в ошибках, но намекали на необходимости корректировки курса партии. Действительно, Сталин учел уроки Первой пятилетки , и план Второй пятилетки был менее напряженным. Вскоре после съезда Н. Бухарин был назначен редактором газеты «Известия», что считалось признаком внутрипартийного примирения, которое продолжалось до убийства С. Кирова .

Почти все делегаты этого съезда были во время Большого террора уничтожены по указанию Сталина. Это можно объяснить тем, что при тайном голосовании против Сталина высказались десятки делегатов, а в кулуарах ряд влиятельных партийных деятелей критиковали результаты пятилетки и обсуждали возможность смещения Сталина.

Исторические источники:

XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 января – 10 февраля 1934 г. М., 1934;

Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М.,1991.