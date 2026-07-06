СЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД ВКП(Б)
Съезд ВКП(б), который проходил с 26 января по 10 февраля 1934 года.
Также именовался «Съездом победителей». Имелось в виду, что ВКП(б) одержала победу, добившись проведения индустриализации и коллективизации во время Первой пятилетки. На съезде были утверждены планы Второй пятилетки. Содержание почти всех речей сводилось к восхвалению И. Сталина, сообщению о производственных успехах в своей области (по официальным данным), критике небольших проблем, возникающих на местах и издевательствам над бывшими оппозиционерами. Была предоставлена возможность выступить ряду бывших лидеров оппозиции. Они каялись в ошибках, но намекали на необходимости корректировки курса партии. Действительно, Сталин учел уроки Первой пятилетки, и план Второй пятилетки был менее напряженным. Вскоре после съезда Н. Бухарин был назначен редактором газеты «Известия», что считалось признаком внутрипартийного примирения, которое продолжалось до убийства С. Кирова.
Почти все делегаты этого съезда были во время Большого террора уничтожены по указанию Сталина. Это можно объяснить тем, что при тайном голосовании против Сталина высказались десятки делегатов, а в кулуарах ряд влиятельных партийных деятелей критиковали результаты пятилетки и обсуждали возможность смещения Сталина.
Исторические источники:
XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 26 января – 10 февраля 1934 г. М., 1934;
Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М.,1991.