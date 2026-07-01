СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИСТОРИЧЕ­СКОМ ПОЗНАНИИ

Семиоти́ческий подхóд в истори́че­ском познáнии — междисциплинарная исследовательская стратегия, основанная на учете знаково-символической природы социальных отношений и человеческих культур. Знаки выполняют роль символов, кодирующих информацию о мироустройстве в его человеческом восприятии, и тем самым осуществляют трансляцию культурного опыта, способствуют социальному и культурному взаимодействию в обществе. Культурные значения могут выражаться как с помощью вербальных символов, так и посредством материальных, поведенческих. Первые представляют собой главное средство формирования культурных смыслов и значений, вторые, применяясь в человеческой коммуникации, также могут генерировать смыслы.

Семиотика как наука о знаках, их природе и разновидностях была разработана в трудах родоначальника общей теории знаков американского философа, логика и математика Ч. Пирса. Пирс разграничил материальные качества знака и его интерпретацию, предложил классификацию знаков. Она включала три вида знаков: иконические, основанные на подобии означающего и означаемого, знаки-индексы, характеризующиеся фактической смежностью во времени и пространстве, и символы, воплощающие их условную (конвенциональную) связь. Другим основателем семиотики был выдающийся швейцарский филолог-лингвист Ф. де Соссюр, обосновавший роль языка как образцовой семиотической системы. Идеи, близкие подходам родоначальников семиотики, в 1910–1930-е разрабатывались в трудах представителей Московского (А. А. Буслаев, М. Н. Петерсон, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов, Р. О. Якобсон и др.) и Пражского (В. Матезиус, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др.) лингвистических кружков. В 1950–1960-е семиотика оформилась в качестве самостоятельной дисциплины, выделившись из структурной лингвистики, кибернетики и теории информации.

В России (СССР) C. п. в и. п. развивался с 1960-х в трудах представителей московско-тартуской семиотической школы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и др. Лотман разработал концепцию текста как феномена культуры, обосновал его коммуникативную, когнитивную и мнемоническую функции, роль символов в функционировании культуры. По его мнению, природа символа двой­ственна: с одной стороны, он инвариантен, с другой — активно коррелирует с культурным контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его трансформирует. Он же разработал методологическое обоснование семиотического подхода применительно к изучению источников исторических , рассматривая текст как зашифрованное описание, требующее реконструкции набора кодов, которыми пользовался его создатель, и установления их корреляции с кодами исследователя. Семиотика истории направлена на выявление символов и кодов в прошлом, перевод их в современную знаковую систему и расшифровку на основе этого смысла источника. Эволюция структуралистского семиотического подхода к исследованию культуры в творчестве Лотмана показывает изменение понимания им текста и его функций в условиях эпистемологической ситуации конца XX в. В своих последних работах ученый обосновывал представление об активности и субъективности текста, вступающего во множественные отношения с различными контекстами и порождающего тем самым различные смыслы и толкования.

Культурно-семиотический подход к истории выражается в апелляции к внутренней точке зрения самих участников исторического процесса: «значимым представляется то, что является значимым с Их точки зрения» (Б. А. Успенский). Тем самым семиотический подход предполагает рассмотрение истории как процесса коммуникации, для изучения которого прибегают к семиозису, превращению незнаковой истории в знаковую.

Лит.: Лотман Ю. М. Проблема исторического факта // Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. М., 1999; Его же. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002; Успенский Б. А. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема) // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1. О. С. Поршнева.