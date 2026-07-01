СЕМИКАРАКОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Семикаракорский историко-краеведческий музей был создан в 1997 году с целью сохранения традиций, обрядов и обычаев родного края.

В 2000 году историко-краеведческий музей был официально открыт для посещений в качестве культурного и научно-просветительного учреждения и вскоре стал одним из центров военно- патриотического воспитания подрастающего поколения Семикаракорского района.

Музейное собрание насчитывает свыше 16 тысяч единиц основного и научно-вспомогательного фонда и является крупнейшим среди муниципальных музеев Ростовской области. В четырёх залах развернута литературно-монографическая экспозиция «Жизнь и творчество писателя-земляка Бориса Николаевича Куликова».

В стенах музея посетители могут ознакомиться с отечественным изобразительным искусством, с бытом и этнографией станицы Семикаракорской конца XIX - первой половины XX века, с историей воинской и трудовой славы Семикаракорского района.

В состав музея с 2004 года в качестве структурного подразделения входит мемориальный Дом-музей В.А. Закруткина в станице Кочетовской. Дом-музей был открыт в 1986 году. Музейный фонд Дома-музея насчитывает свыше шести тысяч экспонатов. В настоящее время пост заведующего занимает Татьяна Николаевна Строкова, работающая в музее с момента его открытия.

В Доме-музее В.А. Закруткина всё осталось так, как было при жизни писателя. Классическая музыка, любимые стихи и песни писателя, фрагменты из его произведений до сих пор звучат в литературной гостиной Дома-музея.

При МБУ «Семикаракорский историко-краеведческий музей» действуют три литературно-исторических объединения - «Татьянин день» в станице Кочетовской, Клуб любителей истории Отечества и Клуб любителей прекрасного в городе Семикаракорске.

Клуб любителей прекрасного был создан в 1962 году писателем Б.Н. Куликовым. В 1997 году Клуб возглавила директор музея Н.Ю. Здоровцева. На базе музея проводились часы краеведения, дни памяти, тематические вечера, вечера-портреты.

В 2008 году Клуб любителей прекрасного во главе с почётным председателем Марией Дмитриевной Куликовой.

Иллюстрации:

Семикаракорский историко-краеведческий музей.