СЕМИЧАСТНЫЙ, ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ

Семичáстный, Владимир Ефимович (15.01.1924, Межевая, Екатеринославская губ., Украинская ССР — 12.01.2001, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Родился в крестьянской семье. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 был в эвакуации, так как признан не годным к службе. В 1942 — секретарь бюро Кемеровского райкома Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ, комсомол), секретарь райкома ВЛКСМ в Красноармейске (1943), заведующий отделом Сталинского обкома ВЛКСМ (1944), первый секретарь Сталинского обкома ВЛКСМ (1946). 1-й секретарь ЦК комсомола Украины (1946–1950), секретарь ЦК ВЛКСМ (1950–1958), первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1958–1959). Член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) с 1944. Заведующий отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам (1959). Второй секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана (1959–1961). Председатель Комитета государственной безопасности СССР (1961–1967). Генерал-полковник (1964). Участвовал в смещении Н. С. Хрущева (1964). Первый заместитель Председателя Совета министров УССР (1967–1981). Заместитель председателя Правления Всесоюзного общества «Знание» (1981–1988). На пенсии с 1988.

Соч .: Беспокойное сердце. М., 2002.

Лит. : Млечин Л. М. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы. М., 2011. Д. Д. Пальчиков.